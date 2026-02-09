Skakał z niej nawet James Bond. Stoch nie będzie miał na nią wstępu

James Bond znienacka pojawia się szczycie skoczni. Korzystając z nieuwagi startera rusza w dół po rozbiegu. Dołącza do niego drugi narciarz, spycha go na bandę, po czym obaj wzbijają się w powietrze na progu. Bond szczęśliwie ląduje, na dole powala jeszcze mierzącego do niego z karabinu przeciwnika, i rusza w dół po stoku.

Postać Bonda gra Roger Moore, to jego piąty film w roli agenta 007 - "Tylko dla twoich oczu". W części ujęć na skoczni zastępuje go oczywiście kaskader. Obiektem, z którego skacze, jest Trampolino Italia - skocznia w Cortinie d'Ampezzo, zbudowana na igrzyska olimpijskie w 1956 r. 70 lat później nadal stoi w tym samym miejscu, ale nikt z niej już skakać nie będzie. I to mimo 11 milionów euro przeznaczonych na renowację obiektu.

Olimpijski obiekt zbudowany w 10 miesięcy. I od razu medal Polaka

A przecież Cortina d'Ampezzo przez lata mogła wręcz uchodzić za jedną z kolebek skoków narciarskich. Mistrzostwa świata rozegrano tam już w 1927 r. Tam, czyli dokładnie w Zuel, tuż obok Cortiny. W konkursie wystąpiło aż pięciu Polaków, ale najlepszy, Andrzej Krzeptowski, zajął dopiero 18. miejsce.

Wtedy skoczkowie rywalizowali na drewnianej konstrukcji, która umożliwiała skoki na odległość ponad 50 metrów. Kilkanaście lat później w tym samym miejscu postawiono nowy obiekt, gdzie skoczkowie lądowali już 20 metrów dalej. Na nim również rozegrano mistrzostwa świata, tyle że w 1941 r., a więc w trakcie drugiej wojny światowej. Po jej zakończeniu FIS, czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska, szybko anulowała jednak wyniki MŚ.

Trzeci obiekt w tym samym miejscu powstał na igrzyska olimpijskie. Włosi chcieli je zorganizować w Cortinie już w 1944 r., ale plany przekreśliła wojna. Ostatecznie najlepsi sportowcy przyjechali do Włoch 12 lat później.

Nową Trampolino Italia wykonano ekspresowo - budowa ruszyła wiosną 1955 r., niespełna 10 miesięcy przed igrzyskami, gdy na stokach góry zalegał jeszcze śnieg. Tym razem była to budowla oparta na żelbetonie, z punktem konstrukcyjnym na 72. metrze.

Zawody w skokach narciarskich wygrał Fin Antti Hyvarinen. Najlepszym z Polaków był Władysław Tajner, który zajął miejsce 16. To, co najważniejsze z polskiego punktu widzenia, rozegrało się jednak na Trampolino Italia w zawodach w kombinacji norweskiej.

Franciszek Gąsienica-Groń zaczął rywalizację pechowo, od upadku. W dwóch kolejnych skokach znacznie się jednak poprawił, a że do ostatecznego wyniku wliczano wówczas dwie najlepsze z trzech prób, miał szansę na wysokie miejsce. Mimo problemów na trasie biegu, w trakcie którego wpadł w głęboki śnieg, Polak zakończył rywalizację na trzecim miejscu. To był pierwszy medal zimowych igrzysk olimpijskich dla Polski.

"Najpiękniejsze skocznia świata", z której skakał nawet James Bond. A potem poszła w odstawkę

W trakcie igrzysk obiekt imponował. Wokół zeskoku postawiono trybuny na trzy tysiące osób, kolejnych 40 tys. widzów mogło oglądać zawody u podnóża skoczni.

Tłum ciągnął ulicami prowadzącymi do Zuel, gromadząc się z niepokojem wokół smukłej, solidnej betonowej płyty Trampolino Italia, najpiękniejszej skoczni narciarskiej na świecie

Włosi byli dumni ze swojej konstrukcji, która stała się jednym z symboli Cortiny. Charakterystyczna czerwień odcinała się od bieli śniegu, trzeci kolor włoskiej flagi - zieleń - uzupełniały rosnące w tle jodły. Z czasem jednak obiekt tracił na znaczeniu.

W 1979 r. Cortina d'Ampezzo była na tyle ważnym ośrodkiem dla skoków narciarskich, że odbyła się tu wygrana przez Toniego Innauera inauguracja pierwszej edycji Pucharu Świata. Niedługo później swój "skok" z Trampolino Italia oddał Bond. Po raz ostatni Puchar Świata zawitał tu w styczniu 1985 r.

Pięć lat później skocznia straciła homologację FIS na rozgrywanie zawodów międzynarodowych. Włosi nie starali się zbytnio o jej przedłużenie. Obiekt przestał spełniać warunki dyktowane przez narciarską centralę i coraz bardziej niszczał.

11 milionów euro na modernizację skoczni. A i tak nikt z niej nie skoczy

To w końcu ma się zmienić. A w zasadzie, choć częściowo, już się zmieniło. Włosi zdecydowali się bowiem przeznaczyć na renowację skoczni 11 milionów euro. Tyle tylko, że to wcale nie oznacza, że na Trampolino Italia ktoś jeszcze będzie skakał.

Kwota porównywalną do tej, za jaką w pierwszej dekadzie XXI wieku w Polsce postawiono skocznię im. Adama Małysza w Wiśle-Malince, ma posłużyć odrestaurowaniu zabytku. Włosi zdecydowali, że Trampolino Italia właśnie w takiej formie pozostanie symbolem kurortu. Na rozpoczęcie drugich w historii igrzysk w Cortinie d'Ampezzo udało się odrestaurować najazd skoczni i podświetlić obiekt, by nawet w nocy wyróżniał się w okolicy.

"To nie tylko projekt estetyczny, ale akt ciągłości historycznej: Trampolino Italia po raz kolejny jest symbolem igrzysk olimpijskich, gotowym reprezentować Milan Cortina 2026 - tak jak miało to miejsce w 1956 r., podkreślając wyzwania sportowe i przekazując światu, za pomocą swojej podświetlonej sylwetki, włoskie dziedzictwo olimpijskie" - szumnie ogłosiło włoskie ministerstwo infrastruktury i transportu pod koniec stycznia.

Prace na dole skoczni mają być kontynuowane po igrzyskach. Pomysłodawcy restauracji obiektu chcą tam urządzić restaurację i boisko wielofunkcyjne. Jak przekazuje portal "Il Post", wciąż nie wiadomo, co stanie się ze zniszczonymi trybunami po bokach dawnego zeskoku.

To ma być atrakcja w Cortinie d'Ampezzo. Ale brakuje na niej windy

Trampolino Italia ma się stać dla Cortiny "wieżą Eiffla" - miejscem spotkań przez cały rok. Tyle że na szczyt skoczni nie można się dostać. Nie nadają się do tego zniszczone schody, dla turystów zamknięta jest wewnętrzna winda. A projekt nowej został odrzucony.

Oczywiście, odrestaurowanie czegoś takiego, a potem brak możliwości wejścia na górę, to wstyd

Jeśli więc skoczkowie startujący w igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo zobaczą Trampolino Italia, zrobią to wyłącznie z dołu. I to pod warunkiem, że specjalnie pofatygują się w to miejsce. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek będą bowiem startować na skoczniach w oddalonym o 80 kilometrów Predazzo.

Skok narciarski na Trampolino Italia w Cortinie d'Ampezzo w trakcie MŚ 1941 Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

Iluminacja na Piazza Duomo w Mediolanie, którą Włosi zapowiadają olimpijski konkurs skoków narciarskich SALVATORE DI NOLFI PAP/EPA

Igrzyska olimpijskie wracają do Cortiny d'Ampezzo po 70 latach. Ale nie na skocznię Trampolino Italia JEAN-CHRISTOPHE BOTT PAP/EPA

