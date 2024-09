Skakał na oślep. Teraz kończy karierę. Nadaje się ona na filmową historię

Nie został z niczym. Klemens Murańka ma medal mistrzostw świata

Murańka nigdy nie stanął na indywidualnym podium Pucharu Świata. Najbliżej był w 2021 roku w Willingen, kiedy to zajął czwarte miejsce. Wcześniej zanotował tam wspaniały lot na 153. metr. To był jego najlepszy sezon w karierze.

Powrócił wtedy po pięciu latach posuchy w Pucharze Świata. Był w straszliwym dołku i nawet po głowie chodziły mu myśli o zakończeniu kariery. Sezon zaczął jednak od miejsca na podium w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Wiśle. To była nagroda za wielką cierpliwość i wolę walki. O każdy dekagram, o każdy metr. Jego historia to gotowy materiał na film .

Murańka musiał stoczyć nieprawdopodobną walkę. Najpierw z popularnością w wieku zaledwie 13 lat, a potem tę o wzrok. Wreszcie katował organizm dietą, by zrzucić nadprogramowe kilogramy. To droga przez bycie "cudownym dzieckiem", przez sukcesy, wielkie ciosy i poważną chorobę, a także przez szorowanie po dnie. Nic go nie złamało. Aż do teraz.

"Cudowne dziecko"

Medialna wrzawa, jaka zrobiła się wówczas wokół zawodnika, wyrządziła jednak tylko krzywdę temu utalentowanemu skoczkowi. Oliwy do ognia dolewał wtedy także ojciec zawodnika - Krzysztof, który za wszelką cenę chciał, by jego syn, jak najwcześniej zaczął osiągać sukcesy. Efekt był jednak odwrotny od zamierzonego. Klimek początkowo nie miał rywali na krajowym podwórku, ale w pewnym momencie zaczął z nimi przegrywać.

Okazało się, że nie widzi. "Lot we mgle"

Kilka miesięcy później pojawiły się kłopoty, które nie pozostały bez wpływu na jego dalsze losy. Murańka skakał, ale coraz gorzej, a wiązało się z to z problemami ze wzrokiem. W austriackim Stams miał poważny upadek. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, choć fiknął tam salto. Wówczas po raz pierwszy przyznał ojcu, że od pewnego czasu ma kłopoty ze wzrokiem . Wcześniej ukrywał to przed rodzicami.

Zauważyli to także szkoleniowcy kadry. Kiedy na treningu w Wiśle Robert Mateja dawał znać, żeby Murańka skakał, a ten wciąż siedział na belce, postanowiono sprawdzić, czy coś zawodnikowi nie dolega. Wysłano go do kliniki okulistycznej w Krakowie, gdzie stwierdzono bardzo poważną wadę wzroku, która mogła doprowadzić do perforacji rogówki i w konsekwencji do jej przeszczepu.