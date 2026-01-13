Siostrzeniec Małysza zawiesił karierę. Potem uderzył w cały PZN. Kilka słów prawdy

Tomasz Pilch jest zawodnikiem WSS Wisła. W Pucharze Świata debiutował w 2018 roku podczas zawodów Innsbrucku. W jego dorobku znajdziemy chociażby złoty medal mistrzostw Polski seniorów. W tym sezonie w cyklu FIS Cup w sierpniu w Villach zajął czwarte miejsce, a w kolejnym miesiącu cieszył się z drugiej pozycji podczas konkursu w czeskim Frenstacie nad Radohostem.

W ostatnich tygodniach jego nazwiska próżno było szukać w jakichkolwiek turniejach. Pilch przekazał, że został zmuszony przerwać karierę. "Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie byłem zmuszony zawiesić swoją sportową działalność w tym sezonie. Była to trudna, ale przemyślana decyzja. Dziękuję Wam za wsparcie i wiadomości" - napisał na Instagramie.

We wtorek na łamach portalu "WP Sportowe Fakty" ukazał się wywiad z 25-latkiem. Podczas rozmowy siostrzeniec Adama Małysza nieco szerzej wytłumaczył powody takiej decyzji.

- Pod względem zdrowotnym wszystko jest w porządku, zdecydowały kwestie typowo życiowe, także materialne (...) Jeżeli nie startujesz w zawodach, nie osiągasz wyników, konkretnych miejsc, to jest ci bardzo trudno cokolwiek w tym sporcie zarobić. A trzeba mieć za co opłacić rachunki, mieszkanie, dojeżdżać na treningi i po prostu: mieć za co zjeść - mówił.

- To była bardzo trudna decyzja, być może najtrudniejsza w życiu, ale dobrze przemyślana. Zastanawiałem się nad tym od dłuższego czasu, nie podjąłem decyzji z dnia na dzień. Od grudnia zeszłego roku o tym myślałem - dodawał.

W końcu Tomasz Pilch podkreślił, że wielu skoczkom brakuje wsparcia ze strony Polskiego Związku Narciarskiego, którym kieruje jego wujek. - Nikt nie pomaga nam szukać sponsorów, a jeżeli sami go znajdziemy, to musimy jeszcze zapłacić do związku 600 złotych na rok za to, że mamy sponsora na czapce lub kasku mówi 25-latek. - Nie będziemy cały czas dokładać do tego sportu, nic z tego nie mając, na przykład wyników czy gwarancji startów, mimo regularnych treningów. To taki pierwszy efekt domina - argumentuje.

Jedno jest pewne: - Na pewno trzeba zmienić coś w tym temacie, choćby po to, by pojawiło się jakieś wsparcie finansowe ze strony Polskiego Związku Narciarskiego. Tak naprawdę nie ma żadnego wsparcia - powiedział wprost.

Teraz siostrzeniec Małysza zajmie się innych fachem, jednak nie chciał ujawnić, w jakiej konkretnie branży chce się realizować. - Będę robił coś zupełnie innego, niezwiązanego ze skokami, ale szczegóły zostawię dla siebie - zagaił tajemniczo.

