- Fajnie było oglądać Kamila po prostu, jak zaczyna dominować - stwierdziła Iga Świątek w ostatniej wypowiedzi dla Eurosportu, która poniosła się po sieci. Wiceliderka rankingu WTA nie bez kozery wypowiedziała się na temat naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. Jest bowiem jedną z osób, które wystąpiły w nowym serialu, mającym przybliżyć widzom postać "Orła z Zębu". Produkcja "Kamil Stoch. Ostatni raz" ma trafić do obiegu już 28 lutego.

Jego twórcą jest znany dziennikarz Kacper Merk, który w najnowszym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onetu" ujawnił, jak wpadł na pomysł nakręcenia tego serialu. Jak się okazuje, za wszystkim stała siostra naszego skoczka - Natalia. Bo to wiadomość od niej uruchomiła całą lawinę. A wysłała ją po publikacji filmu dokumentalnego "Złota Dekada", którego bohaterami byli właśnie polscy skoczkowie, w tym Kamil Stoch.

- W nocy po premierze napisała do mnie siostra Kamila, Natalia, że ten film odświeżył jej mnóstwo wspomnień, że może niektórzy już do końca nie pamiętali tych sukcesów Kamila, bo przecież minęło trochę lat... Przeczytałem tę wiadomość i coś mnie tknęło. Domyślałem się już wtedy, że Kamil będzie kończył karierę, zresztą sam przecież wiele razy o tym mówił między wierszami, więc pomyślałem, że może to superokazja - powiedział Kacper Merk w rozmowie z Natalii Żaczek.

Skoki narciarskie. Serial o Kamilu Stochu. Głos zabiorą Andrzej Duda, Karol Nawrocki czy Iga Świątek

Iga Świątek nie będzie jedyną znaną osobistością, która zabierze głos na temat kariery Kamila Stocha. Zrobili to bowiem także jego znajomi i rywale ze skoczni, kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Bartosz Kurek, a także - jak wynika z wypowiedzi Kacpra Merka - Andrzej Duda oraz Karol Nawrocki.

- Mamy Petera Prevca, Stefana Krafta, Ryoyu Kobayashiego, Noriakiego Kasaiego czy Severina Freunda, których Kamil przez całą karierę uważał za swoich największych rywali. Każdy z nich był bardzo chętny do rozmowy. Wypowiada się też Iga Świątek, która w czasach, gdy nie była Igą z pierwszych stron ekranu, tylko początkującą tenisistką, marzącą o wielkiej karierze, była ogromną kibicką Kamila. Jest też Bartosz Kurek, który kiedyś podczas Gali Mistrzów Sportu powiedział to słynne zdanie: "Kamil, to ty jesteś bogiem, a ja tu wskoczyłem tylko na chwilę". Wypowiadają się prezydenci: poprzedni i obecny, wszyscy trenerzy Kamila i właściwie każdy z nich powiedział coś, co zostało mi w głowie - wyjawił twórca serialu.

Przypomnijmy, że Kamil Stoch jest obecnie w trakcie ostatniego sezonu w swojej niezwykle bogatej, pełnej zdobytych tytułów i wywalczonych trofeów karierze, która zostanie spuentowana podczas tegorocznej rywalizacji w Planicy, wieńczącej bieżącą kampanię Pucharu Świata.

Nasz 38-letni zawodnik przebywa teraz we Włoszech, będąc jednym z trzech członków naszej kadry na igrzyska olimpijskie Mediolan-Coritina. Poniedziałkowy konkurs na skoczni normalnej w Predazzo nie zakończył się jednak po jego myśli. Kamil Stoch po skoku na odległość 100 metrów zakończył zmagania już na pierwszej serii, zajmując ostatecznie 38. lokatę.

