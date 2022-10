Simon Ammann podjął decyzję! "Teraz wszystko planuję wokół studiów"

Szwajcar w skokach narciarskich zdobył niemal wszystko, co było do wygrania. Obok wspomnianych, złotych medali IO ma na koncie także mistrzostwo świata (zdobyte w 2007 roku w Sapporo), mistrzostwo świata w lotach (Planica 2010) i Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2009/2010). Do kompletu brakuje mu jedynie triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, który dwukrotnie kończył na drugiej pozycji.

Simon Ammann podjął decyzję ws. przyszłości

Ostatnie lata nie są dla Ammanna szczególnie udane. Ostatni raz stał na podium w sezonie 2017/2018 (był trzeci w Kulm), a zimę 2022/2023 zakończył z zaledwie 64 punktami klasyfikacji generalnej PŚ. Tylko dziesięciokrotnie punktował, a najlepszą pozycją było 13. miejsce, wywalczone w Oberstdorfie.

Mimo to Szwajcar nie zdecydował się na zakończenie kariery. Będzie skakać dalej, choć - jak sam mówi - teraz priorytetem będą dla niego studia.

- Dawniej całe swoje życie budowałem wokół skoków. Teraz będę to robić wokół studiów - mówił, cytowany przez "Sport1". Jak dodał, należy się spodziewać jego występów raczej w drugiej części sezonu, gdyż podczas, gdy trwać będzie pierwsza, on pochłonięty będzie nauką.