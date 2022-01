- W takich przypadkach problem leży w mentalności. Sezon jest dynamiczny i jeszcze wiele może się zdarzyć, a ja skakałem z polskimi skoczkami w Zakopanem przed startem zimy. Naprawdę wyglądali bardzo dobrze - mówił Ammann w rozmowie z "Super Expressem".

Jak widać, nie tylko polski sztab jest zdziwiony brakiem formy u polskich skoczków. Niestety dobra dyspozycja kadry przed sezonem jak do tej pory nie przełożyła się na wyniki w Pucharze Świata, co jest szczególnie niepokojące w kontekście zbliżających się igrzysk olimpijskich w Pekinie.





Turniej Czterech Skoczni: Kamil Stoch wycofany

Najbardziej niepokoimy się o Kamila Stocha. Nasz mistrz olimpijski z Zębu był jednym z głównych polskich kandydatów do medalu, a wobec jego słabszej formy, przy równie kiepskiej dyspozycji reszty kadrowiczów, obawy o to, że na skoczni nie zdobędziemy ani jednego krążka, wydają się uzasadnione.



Stoch został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni i ma spokojnie trenować przed kolejnymi konkursami. Zdaniem Ammanna taki ruch może przynieść oczekiwane rezultaty, choć jak przyznał zawodnik nazywany kiedyś Harrym Potterem, potencjalnych rozwiązań jest wiele.



- Powinien trochę odpocząć przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem, by wrócić na skocznię, którą zna najlepiej. W skokach jest tak, że dróg do wyjścia z kryzysu jest ogromnie dużo. Należy wybrać kilka rzeczy do poprawy i pracować - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Simon Ammann.

