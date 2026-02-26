Sikorski nagle wypalił o Tomasiaku. Reakcja w loży Nawrockiego, poseł PiS komentuje

Podczas expose Radosława Sikorskiego w Sejmie dość niespodziewanie padł wątek... Kacpra Tomasiaka. Minister spraw zagranicznych zwrócił się do niego prosto z mównicy. W dość nietypowy sposób wypowiedział się również o dorobku medalowym z ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Jego słowa już niosą się po sieci i doczekały się reakcji także z PiS.

Dwaj mężczyźni uchwyceni w różnych ujęciach, po lewej stronie młody mężczyzna w sportowej kurtce, po prawej stronie starszy mężczyzna w garniturze i krawacie, wykonujący ekspresyjny gest ustami.
Kacper Tomasiak, Radosław SikorskiAdam Chelstowski/AA/ABACA/Abaca PressAgencja FORUM
Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose, w którym m.in. przestrzegał przed zagrożeniami z zewnątrz, w tym przed rosyjskimi aktami dywersji i sabotażu, mówił o współpracy na linii Europa - Stany Zjednoczone Ameryki, USA jako sojuszniku Polski, programie SAFE oraz o polskiej obecności w Unii Europejskiej. W tym kontekście, dość niespodziewanie, pojawił się nagle wątek sportowy. Przywołany został również... Kacper Tomasiak. Wszystko na oczach posłów oraz przybyłego na Wiejską prezydenta Karola Nawrockiego.

Kacper Tomasiak, prezydent Karol Nawrocki
Skoki Narciarskie

Tak Tomasiak zareagował na widok Nawrockiego. Wszedł do sali i się zaczęło

    Sikorski podliczył medale z igrzysk. "Przejdzie do historii"

    Minister spraw zagranicznych starał się wykazać konkretne przywileje i wartości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Sygnalizował, że UE to wielka wspólnota nas wszystkich. Nawiązał przy tym do wyników osiągniętych przez Europejczyków na niedawno zakończonych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

    "Unia to potężny gracz na arenie międzynarodowej. Reprezentuje 450 milionów obywateli i łącznie jest drugą pod względem wielkości gospodarką świata. Nasz potencjał pokazują nawet symbolicznie wyniki ostatnich igrzysk olimpijskich. Zawodnicy krajów Unii Europejskiej przywieźli łącznie 164 medale, co stawia nas jako Unię na pierwszym miejscu w klasyfikacji globalnej" - powiedział.

    To nie wszystko. W pewnym momencie zwrócił się bowiem do Kacpra Tomasiaka, uznając jego sukces, czyli wywalczenie trzech medali: dwóch srebrnych i jednego brązowego. "Oczywiście jesteśmy dumni przede wszystkim z naszych polskich olimpijczyków i ich medali. Gratuluję, panie Kacprze" - wypalił.

    "Tymi słowami Sikorski przejdzie do historii igrzysk olimpijskich. I kabaretów" - tak tę część wystąpienia Radosława Sikorskiego skomentował Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości.

    W klasyfikacji medalowej najwyżej z unijnych krajów uplasowała się Holandia z 20 krążkami na koncie, w tym 10 złotymi, 7 srebrnymi i 3 brązowymi (3. miejsce za Norwegią i USA). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Włochy, Niemcy, Francja, Szwecja i Austria. Polska zakończyła zmagania na 21. pozycji z dorobkiem 3 srebrnych i 1 brązowego medali.

    Prezydent Karol Nawrocki na konkursie PŚ w skokach w Zakopanem
    Sportowe życie

    We wtorek wieczór potwierdziły się doniesienia ws. Nawrockiego. Radość w obozie Tuska

    Mężczyzna w garniturze wygłaszający przemówienie w sali sejmowej, stoi przy mównicy, na której leżą dokumenty i stoi szklanka z wodą, w tle widoczne monitory komputerowe i ławki poselskie.
    Radosław Sikorski podczas wygłaszania expose w SejmieAlbert ZawadaPAP
    Sportowiec w białej kurtce z biało-czerwonym godłem Polski oraz czerwonej czapce gryzie srebrny medal zawieszony na niebieskiej wstążce, wyrażając radość z osiągnięcia.
    Kacper TomasiakTOBIAS SCHWARZAFP
    Dwóch mężczyzn w garniturach siedzących obok siebie, skupionych na wydarzeniu, jeden z nich klaszcze. W tle rozmyte postacie i światła, atmosfera oficjalna.
    Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczykówPiętka Mieszko/AKPAAKPA
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakJavier SORIANO AFP
    Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i WąskaPolsat Sport

