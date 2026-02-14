Siedem minut i wszystko jasne. Tajemnica Stocha wyszła na jaw, on znów to zrobił

Obecnie trwający sezon nie układa się póki co po myśli Kamila Stocha. Sportowiec urodzony w Zakopanem wciąż może jednak uratować go za sprawą dobrego wyniku na igrzyskach olimpijskich. Konkurs indywidualny? Do zapomnienia. Dobrym wynikiem pachnie jednak na większym obiekcie. Legendarny sportowiec w jednym z treningów znalazł się choćby przed Domenem Prevcem. Kibice na pewno tłumnie zasiądą więc dziś przed telewizorami.

Ich uwagę na pewno zwróci także kask, w jakim wystąpi wielki mistrz. Kolejny raz na igrzyskach postawił on na specjalne malowanie. Tym razem widzimy biało-czerwone barwy, nawiązujące rzecz jasna do naszego kraju. Ale to nie koniec. Okazuje się, że projekt został głęboko przemyślany. Sam skoczek nie zdradzał póki co szczegółów, lecz do akcji wkroczył Piotr Parczewski, którego jest to dzieło. Aerograf podzielił się w mediach społecznościowych kilkuminutowym nagraniem. "Internauci są niesamowici, bo odkryli prawdę stosunkowo szybko" - wyznał na wstępie.

"Czym jest cała niesamowitość tego projektu i jego osobisty wyraz? Kamil zadzwonił do mnie i powiedział tak: "Piotr, chciałbym żebyśmy zrobili kolejny nowy projekt. Projekt, który będzie przedstawiał panoramę gór, którą ja widzę z okna domu". Więc poprosiłem go, żeby zrobił mi zdjęcie telefonem i wysłał fotkę panoramy, którą widzi. I ta panorama jest dokładnie odwzorowana w formie graficznej na tym kasku" - opowiedział natomiast o kulisach powstania jednego z ważniejszych atrybutów dla każdego zawodnika.

Wyjątkowy kask Kamila Stocha. Tak wygląda prawda, skoczek sam to wymyślił

"Od lewej do prawej strony, ta cała linia, to jest wszystko, co jest widoczne z okna domu Kamila. I tutaj jest znowu element osobisty, ponieważ jeżeli nie znacie tej historii, to dla was tylko biało-czerwony kask. Jeżeli już wiecie skąd ten projekt powstał i w jakiej formie on powstał, to już możecie zrozumieć, że mimo tego, że jest prosty, to jest bardzo osobisty. I to jest niesamowite w tych wszystkich projektach. We wcześniejszych projektach ona także były" - dodał z dumą.

Na sam koniec zrobiło się wzruszająco. Jak powszechnie wiadomo, Kamil Stoch już za kilka tygodni odejdzie na sportową emeryturę. "Ja ze swojej strony jestem niezmiernie szczęśliwy, że przez te lata miałem okazję pracować z naszym wielkim mistrzem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Był to dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność. Dziękuję" - podsumował Piotr Parczewski. Obaj panowie działali razem od 2014 roku.

Które miejsce 38-latek zajmie w ostatnim indywidualnym olimpijskim konkursie? Przekonamy się w sobotni wieczór. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch Iwańczuk East News

Kamil Stoch Foto Olimpik/NurPhoto AFP