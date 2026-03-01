Show Prevca, padł rekord skoczni. Żyła atakował podium, gorzki finał

Kwalifikacje dla reprezentacji Polski były słodko-gorzkie. Z jednej strony widzieliśmy progres względem piątku, bo tym razem do konkursu awansowało czterech "Biało-Czerwonych", a nie jeden. Z drugiej strony dobry skok Piotra Żyły na 222. metr dał tylko 15. miejsce, a pozostali osiągnęli 33., 34. i 40. pozycję, więc mogli się realnie martwić, czy będą w stanie przebrnąć do rundy finałowej.

Jako faworyta wskazywano Domen Prevc, który szukał szóstej wygranej z rzędu.

Kwalifikacyjna "prognoza" okazała się dość celna. Żyła po raz kolejny błysnął, powtórzył odległość sprzed godziny i długo był liderem, tego miana pozbawił go dopiero Johann Andre Forfang.

Z kolei Dawid Kubacki z wynikiem 189 m i notą 145,8 pkt musiał mieć świadomość, że prawdopodobnie odpada. To nie koniec złych wiadomości. Paweł Wąsek zaskoczył negatywnie i uzyskał zaledwie 181,5 metra, co nie dawało szans na przepustkę do drugiej serii.

Kluczowe jest, by sylwetka w locie była agresywna, a w naszych skokach tej prędkości brakuje. Moja postawa nie jest tak nakręcona jak w zeszłym sezonie, wolniej nabieram prędkości, co nie pozwala odlecieć na dole

Za chwilę obejrzeliśmy próbę Kamila Stocha, 191,5 m również nie rokowało zbyt dobrze. Trzykrotny mistrz olimpijski z Zębu znalazł się trzeci na liście tzw. oczekujących na awans i na tym miejscu pozostał. Zawodnicy startujący za nim nie zamierzali robić mu prezentów, więc stało się jasne, że 38-latek pożegnał się z mamutem w Bad Mitterndorf w połowie dzisiejszej rywalizacji.

W czołówce nie brakowało pięknych lotów, ale też ingerencji jury. Stefan Embacher z 24. belki (wszyscy startowali z 25.) huknął aż 240,5 m, ale za chwilę Domen Prevc skoczył 238 z... 22. poziomu rozbiegu i prowadził po pierwszej serii o aż 12,8 pkt nad Austriakiem. Żyła był 6. ze stratą jedynie 6,4 pkt do trzeciego Forfanga, co w teorii zapowiadało nawet walkę o podium.

Był naszym "rodzynkiem" w finale. Pod względem liczebności powtórzyła się sytuacja z soboty. Ostatecznie Stoch uplasował się na 33. lokacie, Kubacki 37., a Wąsek na 39.

Jednym z wydarzeń rundy finałowej był cudowny lot Tomofumiego Naito. Japończyk na pożyczonych nartach w niedzielę ustanowił trzy razy rekord życiowy, na koniec skoczył aż 242,5 metra. Jury szybko skróciło rozbieg o 2 stopnie, akurat od skoku Żyły. Polak niestety sobie nie poradził, na jego twarzy malowało się rozczarowanie. 211,5 metra dało w końcowym rozrachunku 10. miejsce.

Po triumf sięgnął Domen Prevc, pobijając rekord skoczni swojego brata Petera (245,5 m kontra 244 m z 2016 roku). Embachera wyprzedził o 24,8 pkt. Obaj ruszyli z 21. belki, 225 m Austriaka może nie wygląda aż tak okazale, ale on również może być niezwykle zadowolony, zyskał notę lepszą od trzeciego Forfanga aż o 33,4 pkt.

Wyniki niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf:

1. Domen Prevc 463,2 pkt

2. Stefan Embacher -24,8

3. Johann Andre Forfang -58,2

10. Piotr Żyła -79,0

33. Kamil Stoch

37. Dawid Kubacki

39. Paweł Wąsek

Domen Prevc otrzymał radosny komunikat prosto ze Słoweńskiego Komitetu Olimpijskiego JENS SCHLUETER AFP

Piotr Żyła Marcin Golba AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

