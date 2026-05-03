Show Piotra Żyły, skoczek ustrzelił hat-tricka. Po meczu ważne ogłoszenie

Piotr Żyła nie przeszedł obojętnie obok głośniej akcji Łatwoganga, który przez dziewięć dni prowadził transmisję na żywo, zbierając w tym czasie pieniądze dla fundacji Cancaer Fighters wspierającą dzieci zmagające się z nowotworami. Popularny skoczek we wpisie na Instagramie poinformował, że zaprasza organizatora wspomnianej akcji na charytatywny mecz, jaki odbędzie się w Chorzowie.

"2.05 mamy grać dla dzieciaków w Chorzowie, zapraszam Łatwoganga na mecz, a dla fundacji Cancer Fighters przekazuję dwie wejściówki FISfamily na wybrany konkurs PŚ, mój numer startowy i skrzynkę bananów. Fryzurki robić nie muszę, bo już mam" - pisał.

Piotr Żyła bohaterem meczu charytatywnego

"Wewiór" zgodnie z zapowiedzią w sobotę pojawił się na Stadionie Śląskim, dołączył do drużyny Team Legends, która w Meczu Gwiazd HS All Stars zmierzyła się z Team Future. Skoczek był zresztą jednym z kapitanów swojego zespołu, dzielił tę funkcję z Malikiem Montaną, a oprócz wspomnianej dwójki zagrali m.in. Marcin Gortat, Marcin Wasilewski, Cezary Kucharski czy Kubańczyk. W ekipie przeciwnej kapitanami byli Julia Żugaj i Dajczman, w składzie znaleźli się m.in. Disco Karol czy Wyguś.

Spotkanie zorganizowano w szczytnym celu, towarzyszyła mu zbiórka na działania na rzecz wsparcia dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Finalnie Team Legends wygrał 7:4, bohaterem spotkania został Piotr Żyła, który popisał się hat-trickiem. A jego występ docenili organizatorzy meczu charytatywnego, po meczu na Instagramie nadali ważne ogłoszenie.

Co to były za emocje! Piotr Żyła zostaje MVP Meczu HS All Stars! (…) Kapitan Team Legends, strzelec trzech bramek i jeden z autorów sukcesu swojego zespołu! Zasłużenie - gratulujemy

"Co za show w wykonaniu bohaterów dzisiejszego meczu! Hat-trick Piotra Żyły, hat-trick Jordana, ale więcej skuteczności pokazali zawodnicy ikon sportu i rozrywki!" - czytamy w innym z wpisów.

