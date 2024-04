Sezon ledwo dobiegł końca, a tu takie wieści. Rywale Polaków odkrywają karty

Dla wielu drużyn miniona edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich jest "do zapomnienia". Poniżej jakichkolwiek oczekiwań spisywali się Polacy i Norwegowie, Niemcy natomiast z przytupem rozpoczęli sezon, jednak z miesiąca na miesiąc ich występy pozostawiały coraz więcej do życzenia.

Poznaliśmy kadry Szwajcarii w skokach narciarskich na sezon 2024/2025. Są niespodzianki

Największe wyróżnienie otrzymał oczywiście Deschwanden, który znalazł się w jednoosobowej karze narodowej. Awans do kadry A wywalczyli Killian Peier i Remo Imhof. Simon Ammann natomiast zdegradowany został do kadry B, w której znaleźli się także Sandro Hauswirth, Felix Trunz i Yanick Wasser. Do kadry C powołano natomiast Juriego Kesseliego, Leana Niederbergera i Mariusa Siebera.