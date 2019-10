Złoty medalista mistrzostw świata z 2015 roku Severin Freund chce wrócić do rywalizacji na skoczni narciarskiej. Utytułowany niemiecki skoczek borykał się z poważną kontuzją kolana i musiał odpuścić miniony sezon. Freund w Pucharze Świata ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak cieszy się Stoch. Polak nie może doczekać się zimy. Wideo INTERIA.TV

Problemy z kolanami wydają się być zmorą Severina Freunda. Ilekroć niemiecki skoczek wznawiał treningi i wracał do sportowej rywalizacji, za chwilę znów musiał skupić się na swoim zdrowiu i poddawać się zabiegom oaz rehabilitacji.

Reklama

Przypadłości zdrowotne Freunda to przede wszystkim zerwane więzadła kolanowe. Skoczek doznał urazu na początku 2017 roku, a gdy powrócił do treningów, ponownie doznał tej samej kontuzji. W lutym 2019 roku musiał poddać się kolejnemu zabiegowi - operacji łąkotki.

Tym razem wydaje się, że wszystko powoli zaczyna zmierzać w dobrym kierunku. Sam Freund podczas czwartkowej konferencji zorganizowanej przez jego sponsora zaznaczył, że jego celem jest powrót do rywalizacji w Pucharze Świata jeszcze przed końcem roku.

"Byłoby wspaniale, gdybym mógł powrócić do startów przed Turniejem Czterech Skoczni" - powiedział Freund.

Obecnie Niemiec nie skupia się na całkowitym powrocie do rywalizacji, bo na to jego stan zdrowia, póki co nie pozwala, ale w głowie ma już najważniejszy w zbliżającym się sezonie start - mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

"Nie chodzi mi o startowanie w każdy weekend. Fizycznie zdecydowanie nie jestem tam, gdzie chcę być" - dodał skoczek.

Freund to zdobywca złotego medalu podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku w konkursie drużynowym. W sezonie 2014/2015 roku wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata. Jest między innymi mistrzem świata w lotach narciarskich z 2014 roku.

AB