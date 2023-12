Seria próbna dla Stefana Krafta. Polscy skoczkowie znowu bez błysku

Przez piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego na skoczni normalnej (HS98) w Lillehammer przebrnął komplet pięciu Polaków. Zanim powalczą oni o punkty Pucharu Świata (start o 16:10), to zmierzyli się z konkurentami w serii próbnej. Wygrał ją triumfator obu zawodów z Ruki Stefan Kraft, zrobił to po skoku na odległość 101,5 metra. O 2,9 punktu wyprzedził Andreasa Wellingera, a o 7,1 pkt swojego rodaka Daniela Tschofeniga. W pierwszej szóstce zgodnie z przewidywaniami znaleźli się wyłącznie Niemcy i Austriacy.