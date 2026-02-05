Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjny triumf Fina w Predazzo, ale to nie koniec. Co zrobił Kamil Stoch

Rafał Sierhej

Już w czwartek 5 lutego skoczkowie dostali pierwszą szansę na zapoznanie się z mniejszym obiektem olimpijskim. O 20:00 rozpoczął się trzyseryjny trening, w którym Polacy wystąpili w składzie: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Zdecydowanie najgorzej spisał się nasz trzykrotny mistrz olimpijski. Największą sensacją była jednak z pewnością wielka forma Vilho Palosaarego.

Zawodnik w niebieskim kombinezonie narciarskim w pozycji do skoku narciarskiego znajduje się na belce startowej, otoczony przez innych uczestników oraz trenerów na skoczni oświetlonej sztucznym światłem.
Kamil StochANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
W piątek 6 lutego oficjalnie rozpoczną się 25. zimowe igrzyska olimpijskie. Tym razem próżno szukać Polaków wśród faworytów do medali w skokach narciarskich. Maciej Maciusiak do Predazzo zabrał ze sobą trzech zawodników. Polską kadrę tworzą: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch.

Szczególnie wybór Wąska budził kontrowersje, ale o jego słuszności zdecydują tak naprawdę najbliższe dni. Już w czwartek polscy skoczkowie dostali szansę przetestowania mniejszego z olimpijskich obiektów. O godzinie 20:00 rozpoczęła się pierwsza z trzech zaplanowanych serii treningowych.

Stoch najsłabszym z Polaków. Przebłyski u Pawła Wąska

Na starcie zabrakło siedmiu skoczków, na czele z Domenem Prevcem. Pierwsza seria wystartowała z 15. belki. Z tego rozbiegu Paweł Wąsek osiągnął 99. metrów, co przy naprawdę dużej rekompensacie dało mu 12. miejsce. Zdecydowanie gorzej spisał się nasz trzykrotny mistrz olimpijski.

Stoch jechał z belki ustawionej na 14. stopniu i również trafił na mocno wiejący w plecy wiatr. W tych warunkach udało mu się osiągnąć ledwie 92. metry, co dało mu 23. lokatę. Najlepiej w pierwszym treningu wypadł Kacper Tomasiak. Nastolatek przy zdecydowanie korzystniejszej aurze osiągnął 100,5. metra. Ostatecznie zajął 7. miejsce.

Wyniki pierwsze serii treningowej w Predazzo: 

1. Stefan Kraft - 81.1 pkt

2. Philipp Raimund - 80.9 pkt

3. Felix Hoffmann - 78.4 pkt

...

7. Kacper Tomasiak - 76.9 pkt

12. Paweł Wąsek - 73.6 pkt

29. Kamil Stoch - 64.8 pkt

Druga seria treningowa rozpoczęła się już z 13. belki. Wynikało to oczywiście z faktu, że wiatr nieco osłabł. Z tego rozbiegu ponownie bardzo dobrze spisał się Paweł Wąsek, który przy nieznaczny podmuchu wiatru w plecy osiągnął 99,5. metra. Na dwukrotnie mocniejsze podmuchy wiatru w plecy trafił Stoch.

38-latek poradził sobie lepiej niż w pierwszej serii, bo wylądował na odległości 94,5. metra. Z jeszcze lepszej strony pokazał się Tomasiak, który w tej serii treningowej osiągnął 98,5. metra, ale ten wynik nie pozwolił mu wyprzedzić Wąska, który w drugiej serii treningowej był najlepszym z Polaków. Najciekawsze zdaje się jednak to, kto ten trening wygrał. Triumfatorami okazali się bowiem Vilho Palosaari oraz Felix Hoffmann.

Wyniki drugiej serii treningowej w Predazzo: 

1. Vilho Palosaari, Felix Hoffmann - 69.7 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 69.6 pkt

...

10. Paweł Wąsek - 65.7 pkt

11. Andreas Wellinger - 65.6 pkt

24. Kamil Stoch - 59.1 pkt

Trzecia seria treningowa również zaczęła się z 13. belki. Po kilku skokach organizatorzy obniżyli rozbieg o jeden stopień, bo wiatr zaczynał coraz mocniej podwiewać pod narty. Nieco gorzej tym razem spisał się Paweł Wąsek, który w swojej trzeciej próbie tego dnia osiągnął 97,5. metra.

Trzy metry krócej wylądował Kamil Stoch, który miał także zdecydowanie mniej odjętych punktów za wiatr. Z Wąskiem przegrał jeszcze mniejszą różnicą punktów, niż w pierwszym i drugim treningu. Po skoku Polaka wiatr się odkręcił i znów zaczął wiać w plecy, co zmusiło sędziów do podniesienia rozbiegu.

Z 13. belki startowej ruszał Kacper Tomasiak. Nastolatek w trudnych warunkach poradził sobie bardzo dobrze. Lider naszej kadry osiągnął bowiem 97. metrów. Znów sensacyjnie na podium uplasował się Vilho Palosaari, który po czwartkowych treningach wyrasta na potencjalnego "czarnego konia" imprezy.

Wyniki trzeciej serii treningowej w Predazzo: 

1. Kristoffer Eriksen Sundal - 74.6 pkt

2. Felix Hoffmann - 73.9 pkt

3. Vilho Palosaari - 72.4 pkt

...

9. Kacper Tomasiak - 69.7 pkt

22. Paweł Wąsek - 59.9 pkt

28. Kamil Stoch - 55.9 pkt

Kolorowe pierścienie olimpijskie ustawione na tle gór, częściowo przysłoniętych chmurami. W oddali widoczne zabudowania, krajobraz zimowy.
Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026CROSNIER JULIENAFP
Paweł Wąsek po sukcesie w Rasnovie
Paweł Wąsek po sukcesie w RasnoviePZNmateriały prasowe
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku trzyma narty, a w okrągłym powiększeniu widać moment lądowania lub lotu innego skoczka na śnieżnej skoczni.
Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil StochUrs Flueeler/Associated Press/East News / EurosportEast News
