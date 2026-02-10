Sensacyjny sukces Tomasiaka, a to nie koniec. Tyle będzie mu płacić państwo

Kacper Tomasiak na igrzyskach olimpijskich w Predazzo debiutował na tak ważnej sportowej imprezie. Jechał tam w roli zawodnika, który może sprawić niespodziankę, ale nie w gronie faworytów. W poniedziałkowy wieczór sprawił sobie i polskim kibicom wspaniałą niespodziankę. 19-latek zakończył konkurs na skoczni normalnej ze srebrnym medalem. Ten wynik zapewnił Tomasiakowi emeryturę, którą w Polsce pobiera ledwie nieco ponad 600 osób. Tyle będzie dostawał od państwa.

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim
Kacper Tomasiak z medalem olimpijskimGrzegorz MomotPAP
Napisać, że Kacper Tomasiak wdarł się przebojem do elity skoków narciarskich, to jak nic nie napisać. Nastolatek urodzony w Bielsku-Białej skakanie na najwyższym poziomie tak naprawdę rozpoczął pod koniec letniego Grand Prix. Tam spisał się na tyle dobrze, że zapewnił sobie miejsce w kadrze Macieja Maciusiaka.

Kacper Tomasiak bohaterem IO. Tak jak oni dokonał niemożliwego

Od pierwszych skoków w cyklu Pucharu Świata Tomasiak pokazywał, że jest wielkim talentem i już po kilku tygodniach startów stało się jasne, że pojedzie na igrzyska olimpijskie. Wydawało się, że miejsce w czołowej dziesiątce będzie dla nastolatka sporym sukcesem, a wszystko powyżej należy traktować jako bardzo przyjemną niespodziankę.

Tomasiak już pewny wypłaty od państwa. Tyle mu będzie płacić ministerstwo

Ta stała się faktem w poniedziałkowy wieczór. Tomasiak do konkursu na skoczni normalnej przystępował w roli zawodnika, który może zagrozić najlepszym, co pokazywał w skokach treningowych. W drugiej serii oddał taki skok, że zaatakował rywali i z czwartego miejsca przeskoczył na drugą lokatę, zdobywając srebrny medal olimpijski.

Poza tym jednym z najcenniejszych krążków w skokach narciarskich, Tomasiak już w wieku ledwie 19. lat zapracował sobie na emeryturę olimpijską, którą w Polsce otrzymuje ledwie nieco ponad 600 osób. Ta emerytura to wyjątkowe świadczenie, które przysługuje wszystkim polskim medalistom olimpijskim.

Tomasiak świętuje, a tu taka decyzja Maciusiaka. Jest oficjalny komunikat

Aby móc ją pobierać, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym jest ukończenie 40. roku życia oraz zakończenie sportowej kariery, a drugim mieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego z krajów zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej, do której Polska należy od 2004 roku.

Kwota emerytury olimpijskiej nie jest stałą sumą. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS. W 2026 roku w związku z decyzją rządu Donalda Tuska wzrośnie ona do kwoty 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie.

Świadczenie pieniężne Tomasiak będzie mógł otrzymywać dopiero za ponad 20 lat. Emeryturę wypłaca państwo, a konkretnie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma ona charakter dożywotni i jest docenieniem sportowych zasług naszych zawodników i zawodniczek.

Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra Tomasiaka
Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra TomasiakaTomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej IwanczukReporter
Kacper Tomasiak srebrny medalistą igrzysk olimpijskich
Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskichJAVIER SORIANOAFP
