Napisać, że Kacper Tomasiak wdarł się przebojem do elity skoków narciarskich, to jak nic nie napisać. Nastolatek urodzony w Bielsku-Białej skakanie na najwyższym poziomie tak naprawdę rozpoczął pod koniec letniego Grand Prix. Tam spisał się na tyle dobrze, że zapewnił sobie miejsce w kadrze Macieja Maciusiaka.

Od pierwszych skoków w cyklu Pucharu Świata Tomasiak pokazywał, że jest wielkim talentem i już po kilku tygodniach startów stało się jasne, że pojedzie na igrzyska olimpijskie. Wydawało się, że miejsce w czołowej dziesiątce będzie dla nastolatka sporym sukcesem, a wszystko powyżej należy traktować jako bardzo przyjemną niespodziankę.

Tomasiak już pewny wypłaty od państwa. Tyle mu będzie płacić ministerstwo

Ta stała się faktem w poniedziałkowy wieczór. Tomasiak do konkursu na skoczni normalnej przystępował w roli zawodnika, który może zagrozić najlepszym, co pokazywał w skokach treningowych. W drugiej serii oddał taki skok, że zaatakował rywali i z czwartego miejsca przeskoczył na drugą lokatę, zdobywając srebrny medal olimpijski.

Poza tym jednym z najcenniejszych krążków w skokach narciarskich, Tomasiak już w wieku ledwie 19. lat zapracował sobie na emeryturę olimpijską, którą w Polsce otrzymuje ledwie nieco ponad 600 osób. Ta emerytura to wyjątkowe świadczenie, które przysługuje wszystkim polskim medalistom olimpijskim.

Aby móc ją pobierać, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym jest ukończenie 40. roku życia oraz zakończenie sportowej kariery, a drugim mieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego z krajów zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej, do której Polska należy od 2004 roku.

Kwota emerytury olimpijskiej nie jest stałą sumą. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS. W 2026 roku w związku z decyzją rządu Donalda Tuska wzrośnie ona do kwoty 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie.

Świadczenie pieniężne Tomasiak będzie mógł otrzymywać dopiero za ponad 20 lat. Emeryturę wypłaca państwo, a konkretnie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma ona charakter dożywotni i jest docenieniem sportowych zasług naszych zawodników i zawodniczek.

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Dawid Kubacki nie krył wzruszenia po medalu Kacpra Tomasiaka Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Andrzej Iwanczuk Reporter

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

TOP 10 akcji tygodnia spotkań Plusligi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport