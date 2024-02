Już dziś skoczkowie narciarscy wrócą do rywalizacji w Pucharze Świata, startując w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego. To kapitalna okazja, by przypomnieć sensacyjny rekord, jaki na słynnej skoczni Muehlenkopfschanze ustanowił reprezentant Polski - Klemens Murańka. W 2021 roku nasz skoczek "odpalił petardę" podczas kwalifikacji i pofrunął na niemieckim obiekcie aż 153 metry i jak dotąd nikt nie zdołał pobić jego rekordu, choć zdarzały się dalsze skoki.