"Cuda się zdarzały i to już nie raz tak było. Będzie trudno, dlatego że Granerud ma psychiczną przewagę, że nawet może popełnić drobny błąd i dalej ma jeszcze 20 punktów. Tak jak było tutaj. Po pierwszym skoku sporo stracił, Dawid odrobił bardzo dużo, gdyby to się powtórzyło w drugim, tej przewagi by już nie było. Tak się nie stało. Skoczył ekstremalnie dobry skok i jest na podium. Teraz będzie jeszcze ciężej, ale ja mam takiego asa w rękawie. To jest to, że Dawid uwielbia skocznię w Bischofshofen, jest jej rekordzistą i skacze tam naprawdę dobrze. Jak będzie skakać tam Granerud? To się okaże" - mówił przed kamerą Eurosportu.