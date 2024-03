Sensacyjny ruch PZN. Telefon odebrał były szef PŚ. Decyzja natychmiastowa

O sprawie informuje szeroko Sport.pl. Poszukiwania renomowanych kandydatów do pracy z Polskim Związku Narciarskim to efekt planowanej reorganizacji struktur organizacji. Ma ona nastąpić już wiosną tego roku.

Jedno z głównych założeń to oddelegowanie do każdej dyscypliny sportu człowieka odpowiedzialnego za całokształt pracy. Dodajmy - w randze dyrektorskiej. Kto będzie trzymał pieczę nad skokami narciarskimi? Tego jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że PZN mierzy naprawdę wysoko.

Walter Hofer nie przyjął propozycji PZN. Polecił byłego szefa polskiej kadry

Jak czytamy, szefowie związku kontaktowali się w tej sprawie z Walterem Hoferem. To były dyrektor PŚ, funkcję tę pełnił w latach 1992-2020. Okres jego aktywności w tej roli przypadł zatem również na czas Małyszomanii, co przełożyło się na ogromną popularność Austriaka w naszym kraju.

- My na pewno z Thomasa Thurnbichlera nie zrezygnujemy, bo uważamy, że to jest człowiek, który dużo wnosi. Chcemy dalej realizować to, co mieliśmy w zamiarach - oznajmił w niedawnym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" szef związku, Adam Małysz.