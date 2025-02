Sensacyjny rekord skoczni Polki, a później restart. Słowenka rozbiła rywalki

W pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Lake Placid wystartowało 40 zawodniczek. Pola Bełtowska usiadła na belce startowej z numerem "6". Jest do tego przyzwyczajona, bowiem nigdy wcześniej nie awansowała do serii finałowej i do tej pory nie mogła pochwalić się żadnymi większymi sukcesami.

Jednak to, co zrobiła 7 lutego w Lake Placid, przejdzie do historii. Pola Bełtowska, na którą nikt przed rozpoczęciem tych zawodów nie stawiał, pobiła rekord skoczni, osiągając niesamowite 131 metrów. Wcześniejszy rekord wynosił 128 metrów i należał do Eirin Marii Kvandal - mowa tu oczywiście o rekordach w skokach kobiecych.

- Średnio pamiętam ten skok. Kojarzę tylko, na czym skupiałam się na belce przed tą próbą. Po wyjściu z progu miałam wrażenie, że zaraz wyląduję, ale udało mi się przelecieć ten etap i wyszło w miarę fajnie. To nie był najlepszy skok w moim życiu, ponieważ zawsze można się do czegoś przyczepić. To był normalny skok, nieprzekombinowany. Trenerzy też byli w szoku, ale bardzo się ucieszyli. Ten 131-metrowy skok można uznać za moją oficjalną życiówkę. Kiedyś podczas treningu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem uzyskałam około 133 metrów, natomiast to nie są te same emocje. To była najlepsza i najśmieszniejsza rzecz w moim życiu. Były we mnie ogromne emocje. Nie spodziewałam się takiego skoku, lądowanie bardzo mnie zaskoczyło. Nie umiem lądować, ale to było w miarę pewne - powiedziała portalowi Skijumping.pl.