Sensacyjny powrót Apoloniusza Tajnera. Tym razem nikt się tego nie spodziewał

Apoloniusz Tajner nieoczekiwanie otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Jeden z architektów małyszomanii i niedawny prezes Polskiego Związku Narciarskiego ma zamiar wystartować w najbliższych wyborach do Sejmu. To oznacza, że wraca do wielkiej polityki po niemal dwóch dekadach przerwy. W 2004 roku - bez powodzenia - próbował zdobyć mandat do Parlamentu Europejskiego. Tym razem liczy na wyborczy sukces.