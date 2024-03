To był dzień Aleksandra Zniszczoła. Polski skoczek w piątek na mamuciej skoczni w Vikersund błyszczał, imponując swoją formą. I to już od pierwszego skoku treningowego, w którym pofrunął 227,5 m, co zapewniło mu zwycięstwo . Drugi zawodnik tamtej sesji - Słoweniec Domen Prevc stracił do naszego reprezentanta 4,6 punktu, a trzeci Stefan Kraft już 7,5.