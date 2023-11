Sensacyjny początek, a potem koszmar mistrza na skoczni. Jest komunikat

Żadnemu kibicowi sportów zimowych nie trzeba tłumaczyć, kim jest Jarl Magnus Riiber. 26-latek to wielka gwiazda kombinacji norweskiej, zdobywca Kryształowej Kuli w latach 2018-2022. Genialną serię reprezentanta Norwegii przerwał dopiero w minionym sezonie Austriak - Johannes Lamparter .

Jarl Magnus Riiber słynie przede wszystkim z tego, jak świetnie radzi sobie na skoczniach narciarskich, gdzie potrafi zachwycać swoimi próbami. Tym bardziej sensacyjne wydawało się to, co przydarzyło mu się podczas pierwszego czwartkowego treningu na skoczni w Ruce. 26-latek na obiekcie HS142 skoczył zaledwie 87 m i zajmował 40. miejsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że skakał ze znacznie obniżonej belki w porównaniu do reszty stawki.