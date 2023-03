Sensacyjna zapowiedź dyrektora PŚ. Skoki narciarskie w... Las Vegas?

- Musimy zdać sobie sprawę, że skoki narciarskie to nie to samo co narciarstwo alpejskie czy biegi narciarskie, gdzie sprzedaje się również sprzęt dla "zwykłych śmiertelników". Skoki narciarskie bardziej przypominają koncert lub pokaz. Musimy zapewnić ludziom rozrywkę. Dla nas z pewnością interesująca byłaby mobilna skocznia narciarska, którą można by ustawić w mgnieniu oka i pokryć bardziej nowoczesnym igelitem niż tym stosowanym obecnie. Wtedy taka skocznia narciarska mogłaby być postawać w centrach dużych miast. Rywalizacja w Dubaju lub w centrum Las Vegas z pewnością byłaby czymś, czego rozpaczliwie potrzebują skoki narciarskie - dodał.