Sensacyjny medal Szwajcara, szalona radość Polki. Świętowanie trwało do późnej nocy
Ren Nikaido i Gregor Deschwanden na skoczni normalnej musieli podzielić się w Predazzo ostatnim miejscem podium. Szwajcar i Japończyk skończyli ex aequo trzeci i niespodziewanie sięgnęli po brążowe medale. Przed startem rywalizacji mało kto wskazywał ich w gronie faworytów. Sukces Szwajcara świętowała jego partnerka, która jest Polką. Sam skoczek w rozmowie z naszymi mediami powiedział nawet kilka słów po Polsku. Teraz ujawniono, że medal świętował wyjątkowo hucznie.
Medale dla Rena Nikaido i Gregora Deschwandena były niemniejszą niespodzianką, aniżeli srebrny krążek dla Kacpra Tomasiaka. Los chciał, że Japończyk i Szwajcar po dwóch skokach uzyskali identyczną notę - 266 punktów, wyprzedzając o 2,7 pkt piątego Valentina Fouberta.
Deschwanden z brązowym medalem igrzysk. Wielka radość Polki
Deschwanden posiada mocne konotacje z naszym krajem, bo z Polski pochodzi jego partnerka - Maria Grzywa. Sam skoczek zdążył już nieco nauczyć się mówić po polsku, a próbkę dał w rozmowie z dziennikarzami "Eurosportu" po sensacyjnym sukcesie na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Jest super. Dobry skoki dzisiaj. Mam medal. Lubię!
Polka była bardzo dumna z sukcesu męża, który wyjątkowo hucznie świętował historyczny, bo pierwszy w karierze medal igrzysk. Fiński portal "iltalehti.fi" zacytował słowa skoczka, uchylające nieco rąbka tajemnicy odnośnie do sposobu celebrowania sukcesu.
Tak Deschwanden świętował sukces na igrzyskach. Szalona deklaracja skoczka
Jak wynika ze słów reprezentanta Szwajcarii, świętowanie brązowego medalu igrzysk trwało długo, a zawodnik się nie oszczędzał.
Nie mieliśmy w tym roku zbyt wielu powodów do świętowania. Powiedziałem zespołowi, że jeśli jest powód do celebrowania, powinniśmy go wykorzystać. I tak mieliśmy potem dwa dni wolnego. Nawet nie pamiętam, kiedy wróciłem do domu. To była szalona noc, ale zasłużyliśmy na to
Dziennikarze dopytywali, jak w takim razie na drugi dzień czuł się brązowy medalista olimpijski, skoro nie pamiętał do końca powrotu do domu. - Właściwie całkiem nieźle, bo jedliśmy popijając. Poza tym spałem długo - usłyszeli w odpowiedzi.
Na tym jednak nie koniec. Deschwanden zapowiedział, że aby uczcić sukces planuje zrobić sobie wyjątkowy tatuaż - w kształcie pizzy.
- Skoro już jesteśmy we Włoszech... Muszę jeszcze pomyśleć, kiedy i gdzie to zrobię. Po sezonie będzie na to mnóstwo czasu - dodał reprezentant Szwajcarii.