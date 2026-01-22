Sensacyjny medal polskiego skoczka. A miał nie jechać na mistrzostwa świata

W skrócie Polska kadra nie planowała wyjazdu na mistrzostwa świata w lotach w Planicy, ale ostatecznie wzięła w nich udział.

Piotr Fijas podczas mistrzostw świata w Planicy zdobył brązowy medal, pierwszy dla Polski w tej konkurencji.

W 1987 roku Fijas ustanowił rekord świata na Letalnicy, uzyskując 194 metry.

W 1979 roku Planica gościła po raz drugi mistrzostwa świata w lotach narciarskich. To właśnie tam była inauguracja tej imprezy siedem lat wcześniej. Polska kadra nie miała w planie wyjazdu na tę imprezę, a ostatecznie wróciła z niej z medalem.

Na Letalnicy wystąpiło dwóch młodych Polaków - 21-letni Piotr Fijas i 23-letni Stanisław Bobak. Dla obu to był prawdziwy egzamin dojrzałości, bo jednak starty w lotach, to coś wyjątkowego.

Trener polskiej kadry podstępem wysłał zawodników na MŚ w lotach

Nasza kadra przed MŚ w lotach brała udział w Zawodach Przyjaźni w niemieckim Oberhofie. W ogóle nie miała w planach startu w Planicy. Tyle że w NRD Biało-Czerwoni radzili sobie bardzo dobrze i ówczesny trener kadry Tadeusz Kołder, podstępem załatwił rezerwację na samolot do Zagrzebia. Stamtąd Polacy udali się do Planicy.

Nie było zgody związku, by na mistrzostwa świata w lotach pojechała nasza kadra. Wystąpiliśmy w Zawodach Przyjaźni w Oberhofie. Stamtąd większość zawodników jechała do Planicy. Trener Kołder postanowił w tej sytuacji załatwić transport z Oberhofu. Oczywiście bez zgody związku

Przerażenie w oczach Polaka

Dla niego oraz Bobaka to było pierwsze zderzenie z "mamutem". Fijas był przerażony i zszokowany.

- Nigdy wcześniej nie wiedziałem tak dużej skoczni. Nie ukrywam, że zrobiła ona na mnie bardzo duże wrażenie. Na Wielkiej Krokwi skakało się wprawdzie po 110-115 metrów, ale tam leciało się 150-170 metrów. To była duża różnica. Do tego wówczas był zupełnie inny profil skoczni. Leciało się bardzo wysoko nad zeskokiem. Nawet do 12 metrów nad nim w najwyższym punkcie. Przed treningiem oficjalnym nie spałem prawie całą noc. Tak byłem przerażony - mówił nasz były skoczek narciarski.

- Od pierwszego skoku miałem respekt przed tą skocznią, dlatego solidnie mobilizowałem się do każdego skoku. O dziwo, od pierwszej próby wszystko zaczęło wychodzić. Od razu pobiłem rekord Polski, który nie był wówczas zbyt wygórowany i wynosił 146 metrów. Skoczyłem w Planicy 151 m. Ze skoku na skok spisywałem się coraz lepiej i doprowadziłem swój najlepszy wynik do 166 metrów. Skakaliśmy wówczas przez trzy dni. W jednym dniu oddawało się trzy skoki, ale liczyły się tylko dwa najlepsze. Wtedy był trochę inny system naliczania punktów. Nie dodawało się czy nie odejmowało ich od punktu K, a od najdłuższego skoku w serii. Dlatego nie do końca było wiadomo, jakie miejsce się zajmuje - dodał.

Piotr Fijas zdobył pierwszy pierwszy medal MŚ w lotach dla Polski. "Przeszedł bez echa"

Fijas po pierwszym dniu zajmował trzecie miejsce, po drugim także, a trzeciego dnia zawody odwołano.

- Po konkursie pierwszego dnia ogłosili, że jestem trzeci. Potraktowaliśmy to trochę na wesoło i bardzo dobrze. Na drugi dzień znowu było całkiem solidnie. Zajmowałem dalej trzecie miejsce. Trzeciego dnia zawody się nie odbyły, bo była zła pogoda. I tak wywalczyłem brązowy medal. W Polsce nie bardzo interesowano się wówczas MŚ w lotach. Ten medal przeszedł trochę bez echa - żalił się Fijas.

Nikt wówczas nie przypuszczał, że na kolejny polski medal w MŚ w lotach przyjdzie nam czekać 39 lat. Aż do 2018 roku i występu Biało-Czerwonych w Oberstdorfie, gdzie wicemistrzem świata w lotach został Kamil Stoch. Tam brąz zdobyła także nasza drużyna, w której poza Stochem byli także: Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula.

Planica i loty - jak się okazało - spasowały Fijasowi. W 1987 roku został on na Letalnicy rekordzistą świata w długości skoku. Uzyskał aż 194 metry. Jego rekord przetrwał siedem lat. 67-letni obecnie Fijas był ostatnim zawodnikiem, który skoczył tak daleko stylem klasycznym. Wcześniej polskim rekordzistą świata był Stanisław Marusarz, a po Fijasie jeszcze tylko Adam Małysz.

Piotr Fijas w 1980 roku IMAGO Newspix.pl

Piotr Fijas w 2001 roku Piotr Nowak Newspix.pl

Piotr Fijas w 2016 roku Rafał Rusek / PressFocus Newspix.pl