Sensacyjny medal polskiego skoczka. A miał nie jechać na mistrzostwa świata
Już jako 17-latek został niespodziewanie powołany do kadry polskich skoczków narciarskich. Na jego talencie wyznał się wówczas trener Lech Nadarkiewicz, który był asystentem Janusza Forteckiego, ówczesnego trenera reprezentacji Polski. Cztery lata później Piotr Fijas osiągnął życiowy sukces, choć miał nie jechać na mistrzostwa świata w lotach do Planicy. Tam na Letalnicy zapisał się w historii polskiego sportu.
W skrócie
- Polska kadra nie planowała wyjazdu na mistrzostwa świata w lotach w Planicy, ale ostatecznie wzięła w nich udział.
- Piotr Fijas podczas mistrzostw świata w Planicy zdobył brązowy medal, pierwszy dla Polski w tej konkurencji.
- W 1987 roku Fijas ustanowił rekord świata na Letalnicy, uzyskując 194 metry.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
W 1979 roku Planica gościła po raz drugi mistrzostwa świata w lotach narciarskich. To właśnie tam była inauguracja tej imprezy siedem lat wcześniej. Polska kadra nie miała w planie wyjazdu na tę imprezę, a ostatecznie wróciła z niej z medalem.
Na Letalnicy wystąpiło dwóch młodych Polaków - 21-letni Piotr Fijas i 23-letni Stanisław Bobak. Dla obu to był prawdziwy egzamin dojrzałości, bo jednak starty w lotach, to coś wyjątkowego.
Trener polskiej kadry podstępem wysłał zawodników na MŚ w lotach
Nasza kadra przed MŚ w lotach brała udział w Zawodach Przyjaźni w niemieckim Oberhofie. W ogóle nie miała w planach startu w Planicy. Tyle że w NRD Biało-Czerwoni radzili sobie bardzo dobrze i ówczesny trener kadry Tadeusz Kołder, podstępem załatwił rezerwację na samolot do Zagrzebia. Stamtąd Polacy udali się do Planicy.
Nie było zgody związku, by na mistrzostwa świata w lotach pojechała nasza kadra. Wystąpiliśmy w Zawodach Przyjaźni w Oberhofie. Stamtąd większość zawodników jechała do Planicy. Trener Kołder postanowił w tej sytuacji załatwić transport z Oberhofu. Oczywiście bez zgody związku
Przerażenie w oczach Polaka
Dla niego oraz Bobaka to było pierwsze zderzenie z "mamutem". Fijas był przerażony i zszokowany.
- Nigdy wcześniej nie wiedziałem tak dużej skoczni. Nie ukrywam, że zrobiła ona na mnie bardzo duże wrażenie. Na Wielkiej Krokwi skakało się wprawdzie po 110-115 metrów, ale tam leciało się 150-170 metrów. To była duża różnica. Do tego wówczas był zupełnie inny profil skoczni. Leciało się bardzo wysoko nad zeskokiem. Nawet do 12 metrów nad nim w najwyższym punkcie. Przed treningiem oficjalnym nie spałem prawie całą noc. Tak byłem przerażony - mówił nasz były skoczek narciarski.
- Od pierwszego skoku miałem respekt przed tą skocznią, dlatego solidnie mobilizowałem się do każdego skoku. O dziwo, od pierwszej próby wszystko zaczęło wychodzić. Od razu pobiłem rekord Polski, który nie był wówczas zbyt wygórowany i wynosił 146 metrów. Skoczyłem w Planicy 151 m. Ze skoku na skok spisywałem się coraz lepiej i doprowadziłem swój najlepszy wynik do 166 metrów. Skakaliśmy wówczas przez trzy dni. W jednym dniu oddawało się trzy skoki, ale liczyły się tylko dwa najlepsze. Wtedy był trochę inny system naliczania punktów. Nie dodawało się czy nie odejmowało ich od punktu K, a od najdłuższego skoku w serii. Dlatego nie do końca było wiadomo, jakie miejsce się zajmuje - dodał.
Piotr Fijas zdobył pierwszy pierwszy medal MŚ w lotach dla Polski. "Przeszedł bez echa"
Fijas po pierwszym dniu zajmował trzecie miejsce, po drugim także, a trzeciego dnia zawody odwołano.
- Po konkursie pierwszego dnia ogłosili, że jestem trzeci. Potraktowaliśmy to trochę na wesoło i bardzo dobrze. Na drugi dzień znowu było całkiem solidnie. Zajmowałem dalej trzecie miejsce. Trzeciego dnia zawody się nie odbyły, bo była zła pogoda. I tak wywalczyłem brązowy medal. W Polsce nie bardzo interesowano się wówczas MŚ w lotach. Ten medal przeszedł trochę bez echa - żalił się Fijas.
Nikt wówczas nie przypuszczał, że na kolejny polski medal w MŚ w lotach przyjdzie nam czekać 39 lat. Aż do 2018 roku i występu Biało-Czerwonych w Oberstdorfie, gdzie wicemistrzem świata w lotach został Kamil Stoch. Tam brąz zdobyła także nasza drużyna, w której poza Stochem byli także: Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula.
Planica i loty - jak się okazało - spasowały Fijasowi. W 1987 roku został on na Letalnicy rekordzistą świata w długości skoku. Uzyskał aż 194 metry. Jego rekord przetrwał siedem lat. 67-letni obecnie Fijas był ostatnim zawodnikiem, który skoczył tak daleko stylem klasycznym. Wcześniej polskim rekordzistą świata był Stanisław Marusarz, a po Fijasie jeszcze tylko Adam Małysz.