Srebrny medal Kacpra Tomasiaka na zimowych igrzyskach olimpijskich to zdecydowanie największy sukces polskich skoków narciarskich ostatnich lat. Jest to również niesamowita sensacja.

Było to bowiem pierwsze podium 19-latka w zawodowej karierze. Polak zrobił to jako junior, co tylko wzmacnia przeświadczenie o tym, że doszło do wielkiej sensacji.

Został w cieniu, a należą mu się laury. Oto główny trener Kacpra Tomasiaka

Ojciec jest dla Kacpra Tomasiaka kimś w rodzaju menedżera. Sam jest trenerem skoków narciarskich, więc wspiera go również na tej płaszczyźnie. Matka jest dla niego psycholożką.

Koledzy z kadry na co dzień są dla Kacpra Tomasiaka wielką inspiracją i tworzą atmosferę, w której świeżo upieczony medalista olimpijski po prostu dobrze się czuje.

Maciej Maciusiak to selekcjoner, który był z nim w Predazzo w najważniejszych chwilach i trenował z nim tuż przed życiowym sukcesem. Jemu również należą się zasługi za ten srebrny medal. Nabijanie się z trenera i twierdzenie, że jest inaczej, jest raczej populizmem, ponieważ w wyniku wielu porażek Maciusiak stał się łatwym celem dla opinii publicznej. Poniekąd zasłużenie.

W tym wszystkim wciąż brakuje jednak jednego człowieka. Szkoleniowca, który jest głównym trenerem kadry B, a więc również Kacpra Tomasiaka. Mowa o Wojciechu Toporze. To właśnie on przygotował 19-latka do tego wielkiego sukcesu na przestrzeni całego sezonu.

- Popłakałem się ze wzruszenia! Wciąż głos mi się łamie! Co on zrobił najlepszego?! On to po prostu ma - nie czuje presji, potrafi wytrzymać takie momenty, sam tylko wie jakim cudem! - mówił po srebrnym medalu swojego podopiecznego w rozmowie z Mateuszem Ligęzą z Radio ZET.

Kim jest Wojciech Topór? Był asystentem Thomasa Thurnbichlera. A wcześniej?

Wojciech Topór urodził się 4 czerwca 1987 r. w Zakopanem. Swój pierwszy skok oddał w wieku 10 lat, a w sezonie 2004/2005 Stefan Horngacher powołał go do kadry B reprezentacji Polski.

Kariera sportowa Wojciecha Topora nie była oszałamiająca. Nie osiągnął on spektakularnych sukcesów, ale został srebrnym medalistą mistrzostw świata juniorów w drużynówce (Rovaniemi 2005). Wówczas skakał ramię w ramię z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Pawłem Urbańskim.

Karierę sportową kończył w 2007 roku, a już dwa lata później został asystentem trenera kadry młodzieżowej repreentacji Polski. W latach 2009-2013 współpracował z Adamem Celejem i Robertem Mateją.

- Nie myślałem nawet o tym, by zostać trenerem. Byłem na trzecim roku studiów na krakowskiej AWF i myślałem o tym, żeby pójść do wojska po zakończeniu nauki. Zadzwonili do mnie wówczas z PZN z propozycją, bym został asystentem Adama Celeja, który był wtedy trenerem kadry juniorów. Zgodziłem się i tak wsiąknąłem w tę pracę - mówił Wojciech Topór w rozmowie z Tomaszem Kalembą dla Interia Sport w styczniu 2024 roku. Kilkanaście dni po objęciu funkcji asystenta Thurnbichlera.

W 2018 roku Wojciech Topór został trenerem grupy polskiej kadry juniorów. Z młodymi skoczkami pracował aż do 2023 roku - właśnie wtedy objął funkcję asystenta selekcjonera reprezntacji Polski - Thomasa Thurnbichlera.

28 marca 2025 Adam Małysz poinformował, że PZN kończy współpracę z Thomasem Thurnbichlerem. W tamtym sezonie Wojciech Topór był już jednak głównym trenerem polskiej kadry B w skokach narciarskich. Wtedy pod jego skrzydłami trenował już Kacper Tomasiak. Był to sezon 2024/25.

Wojciech Topór trenerem polskiej kadry B jest do dziś. To właśnie pod jego okiem Kacper Tomasiak trenuje na co dzień. Obok Sławomira Hankusa, który trenował polskiego skoczka przez 6 lat w PZP SMS Szczyrk, jest on głównym szkoleniowcem w karierze wicemistrza olimpijskiego.

Po medalu Tomasiaka nikt, również Maciej Maciusiak, publicznie o tych ważnych postaciach nie wspomniał. A to oczywiste, że odergrali oni kluczowe role w sukcesie 19-latka na zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku.

Wojciech Topór (po lewej) i Thomas Thurnbichler PZN/Tadeusz Mieczyński materiały prasowe

Thomas Thurnbichler (z prawej) i jego asystent Wojciech Topór AFP

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

