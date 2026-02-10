Sensacyjny medal Kacpra Tomasiaka. Ojciec sukcesu pozostał w cieniu
Sensacyjny srebrny medal Kacpra Tomasiaka to sukces, który ma wielu ojców. Wielkie zasługi należą się przede wszystkim samemu zawodnikowi. On sam "na gorąco" podziękował swojej rodzinie, która zawsze jest dla niego wielkim wsparciem. Nie można jednak zapomnieć o człowieku, który z Kacprem Tomasiakiem na tym etapie kariery pracuje na co dzień. Szkoleniowiec ten pozostał nieco w cieniu sukcesu swojego podopiecznego.
Srebrny medal Kacpra Tomasiaka na zimowych igrzyskach olimpijskich to zdecydowanie największy sukces polskich skoków narciarskich ostatnich lat. Jest to również niesamowita sensacja.
Było to bowiem pierwsze podium 19-latka w zawodowej karierze. Polak zrobił to jako junior, co tylko wzmacnia przeświadczenie o tym, że doszło do wielkiej sensacji.
Został w cieniu, a należą mu się laury. Oto główny trener Kacpra Tomasiaka
Ojciec jest dla Kacpra Tomasiaka kimś w rodzaju menedżera. Sam jest trenerem skoków narciarskich, więc wspiera go również na tej płaszczyźnie. Matka jest dla niego psycholożką.
Koledzy z kadry na co dzień są dla Kacpra Tomasiaka wielką inspiracją i tworzą atmosferę, w której świeżo upieczony medalista olimpijski po prostu dobrze się czuje.
Maciej Maciusiak to selekcjoner, który był z nim w Predazzo w najważniejszych chwilach i trenował z nim tuż przed życiowym sukcesem. Jemu również należą się zasługi za ten srebrny medal. Nabijanie się z trenera i twierdzenie, że jest inaczej, jest raczej populizmem, ponieważ w wyniku wielu porażek Maciusiak stał się łatwym celem dla opinii publicznej. Poniekąd zasłużenie.
W tym wszystkim wciąż brakuje jednak jednego człowieka. Szkoleniowca, który jest głównym trenerem kadry B, a więc również Kacpra Tomasiaka. Mowa o Wojciechu Toporze. To właśnie on przygotował 19-latka do tego wielkiego sukcesu na przestrzeni całego sezonu.
- Popłakałem się ze wzruszenia! Wciąż głos mi się łamie! Co on zrobił najlepszego?! On to po prostu ma - nie czuje presji, potrafi wytrzymać takie momenty, sam tylko wie jakim cudem! - mówił po srebrnym medalu swojego podopiecznego w rozmowie z Mateuszem Ligęzą z Radio ZET.
Kim jest Wojciech Topór? Był asystentem Thomasa Thurnbichlera. A wcześniej?
Wojciech Topór urodził się 4 czerwca 1987 r. w Zakopanem. Swój pierwszy skok oddał w wieku 10 lat, a w sezonie 2004/2005 Stefan Horngacher powołał go do kadry B reprezentacji Polski.
Kariera sportowa Wojciecha Topora nie była oszałamiająca. Nie osiągnął on spektakularnych sukcesów, ale został srebrnym medalistą mistrzostw świata juniorów w drużynówce (Rovaniemi 2005). Wówczas skakał ramię w ramię z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Pawłem Urbańskim.
Karierę sportową kończył w 2007 roku, a już dwa lata później został asystentem trenera kadry młodzieżowej repreentacji Polski. W latach 2009-2013 współpracował z Adamem Celejem i Robertem Mateją.
- Nie myślałem nawet o tym, by zostać trenerem. Byłem na trzecim roku studiów na krakowskiej AWF i myślałem o tym, żeby pójść do wojska po zakończeniu nauki. Zadzwonili do mnie wówczas z PZN z propozycją, bym został asystentem Adama Celeja, który był wtedy trenerem kadry juniorów. Zgodziłem się i tak wsiąknąłem w tę pracę - mówił Wojciech Topór w rozmowie z Tomaszem Kalembą dla Interia Sport w styczniu 2024 roku. Kilkanaście dni po objęciu funkcji asystenta Thurnbichlera.
W 2018 roku Wojciech Topór został trenerem grupy polskiej kadry juniorów. Z młodymi skoczkami pracował aż do 2023 roku - właśnie wtedy objął funkcję asystenta selekcjonera reprezntacji Polski - Thomasa Thurnbichlera.
28 marca 2025 Adam Małysz poinformował, że PZN kończy współpracę z Thomasem Thurnbichlerem. W tamtym sezonie Wojciech Topór był już jednak głównym trenerem polskiej kadry B w skokach narciarskich. Wtedy pod jego skrzydłami trenował już Kacper Tomasiak. Był to sezon 2024/25.
Wojciech Topór trenerem polskiej kadry B jest do dziś. To właśnie pod jego okiem Kacper Tomasiak trenuje na co dzień. Obok Sławomira Hankusa, który trenował polskiego skoczka przez 6 lat w PZP SMS Szczyrk, jest on głównym szkoleniowcem w karierze wicemistrza olimpijskiego.
Po medalu Tomasiaka nikt, również Maciej Maciusiak, publicznie o tych ważnych postaciach nie wspomniał. A to oczywiste, że odergrali oni kluczowe role w sukcesie 19-latka na zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku.