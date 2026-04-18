Sensacyjny koniec kariery. Po najlepszym sezonie w historii. 24-letnia gwiazda mówi pas
W czasie, kiedy jedni zawodnicy wchodzą na swoją wymarzoną ścieżkę i dopiero zaczynają karierę w skokach narciarskich, inni decydują się zakończyć rywalizację. Niedługo po tym, jak narty w kąt odłożył Kamil Stoch, na podobny ruch - co zaskakujące - zdecydowała się także gwiazda austriackiej kobiecej kadry, Lisa Eder. Zawodniczka ma za sobą najlepszy sezon w karierze.
Pojawienie się w reprezentacji Polski w ostatnich miesiącach młodego Kacpra Tomasiaka sprawia, że kibice Biało-czerwonych na nowo odzyskują wiarę w to, że uda się odbudować polskie skoki, a nasi skoczkowie znów będą rywalizować z najlepszymi zawodnikami o najwyższe lokaty.
Jeszcze w ostatnich miesiącach o sile austriackiej kadry kobiecej stanowiła m.in. Lisa Eder, która przez cały sezon była jedną z najlepszych zawodniczek w swojej reprezentacji, kończąc sezon Pucharu Świata tuż za podium - ostatecznie zajęła 4. miejsce z dużą przewagą nad Niemką Seliną Freitag. To oczywiście najlepszy sezon w karierze młodej zawodniczki i jak się okazuje, ostatni w jej karierze.
Eder niespodziwanie ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że postanowiła - podobnie, jak kilka tygodni temu Kamil Stoch, zakończyć swoją sportową karierę.
- Każde marzenie kiedyś się kończy. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi, wspierali i śledzili mnie w mojej drodze - napisała niespełna 25-letnia zawodniczka na Instagramie, dodając do posta dwa zdjecia - jedno z czasów, kiedy rozpoczynała swoją sportową karierę i drugie, wykonowane już bliżej jej zakończenia.
Wpis Austriaczki wywołał oczywiście olbrzymie zaskoczenie, ale również spotkał się z masą ciepłych słów od zawodniczek, z którymi jeszcze niedawno rywalizowała Eder. - Będzie nam Ciebie brakowało. Życzę Ci powodzenia w tym, co będziesz teraz robić - napisała Alexandria Loutitt, kanadyjska skoczniki.
- Będziemy za Tobą tęsknić. Wszystkiego najlepszego na przyszłość - dodała Silje Opseth z Norwegii.
Lisa Eder 12 sierpnia skończy dopiero 25 lat. Jeszcze niedawno, bo w połowie lutego rywalizowała ona podczas Igrzysk Olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina. Tam w zawodach indywidualnych zajęła ostatecznie 4. i 7. miejsce. Do podium zabrakło jej jednak sporo szczęścia. Na normalnym obiekcie do brązowego medalu zabrakło jej 3,5 punkta.