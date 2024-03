Alexander Stoeckl może dostać pracę w Polsce. Miałby zarządzać skokami

Jest coraz bliżej konkretów. Na początku to faktycznie było rozeznanie się w temacie, ale obecnie Stoeckl w Polsce to realne rozwiązanie. Co więcej, nie słychać o innych kandydatach podobnej rangi, a Polakom chodzi o spore nazwisko i osobę mającą odpowiednie doświadczenie wokół Pucharu Świata

Co ciekawe aż trzy federacje po sezonie będą zatrudniać szefów skoków we własnych strukturach - Polska, Austria i Norwegia. Co ciekawe, mimo ostatnich napięć i buntu skoczków, szkoleniowiec ma negocjować z Norwegami, a skłania go do tego sytuacja rodzinna. Tam wychowują się jego dzieci, ma też wybudowany dom i żona ponoć nie chciałaby przenosić się do innego kraju. Tyle że wiele argumentów może mieć po swojej Austria. Tam Stoeckl z pewnością czułby się jak w domu, bo zna doskonale tamtejszy system, w którym się wychował. PZN musi mieć zatem mocną kartę przetargową, jeśli chce go przekonać.