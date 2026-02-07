Sensacyjne złoto w Predazzo. Życiowy sukces Anny Twardosz na igrzyskach

Po dwóch oficjalnych seriach treningowych oraz serii próbnej nadszedł czas na rozdanie pierwszego kompletu olimpijskich medali w skokach narciarskich. W sobotę na obiekcie normalnym w Predazzo (HS 107) rywalizowały panie. Zdecydowaną faworytką była Nika Prevc. Ta wygrała pięć na sześć sesji, w których brała udział. W ich skład wchodziła także poprzedzająca konkurs seria próbna.

Na starcie nie zabrakło także Polek - Poli Bełtowskiej oraz Anny Twardosz. Jak im poszło w konkursie olimpijskim? Z numerem 10 na starcie zameldowała się Bełtowska. 19-latka nie napawała optymizmem swoimi poprzednimi próbami i liczyliśmy na sporą poprawę. Ta jednak nie spisała się dobrze. Wylądowała na zaledwie 78 metrze i z notą 73.7 pkt plasowała się na ostatniej 10. pozycji. Marzenia o udziale w serii finałowej błyskawicznie wyparowały.

Udanie zaprezentowała się Qi Liu. Chinka wylądowała zaledwie metr przed punktem K - 97 metrem. Taki rezultat wraz z punktami za wiatr oraz notami sędziowskimi poskutkował pozycją liderki (115.9 pkt). Tym samym mogła już przygotowywać się do drugiego skoku. Jeszcze lepiej skoczyła Kanadyjka, Nicole Maurer - 98,5 metra, 116.3 pkt i prowadzenie. Był to jednocześnie pierwszy skok za wspomniany punkt konstrukcyjny obiektu.

Kilka chwil później w powietrzu była już Anna Twardosz. Nasza najlepsza zawodniczka oddała świetny skok. W świetnym stylu wylądowała na 96 metrze i udowodniła, że potrafi zmobilizować się na najważniejsze próby. Do tego doszła spora rekompensata za niesprzyjające warunki (18 pkt) oraz niezłe noty sędziowskie, co złożyło się na 124 pkt i pewne 1. miejsce.

Dobrze skoczyła również Silje Opseth. Norweżka jako pierwsza z całej stawki osiągnęła 100 metrów, a dokładniej uzyskała 101 m. Miała jednak zdecydowanie lepsze warunki od naszej zawodniczki i zajmowała 2. pozycję (120 pkt). Za Polką była także Yuka Seto. Po skoku na 95 metrów traciła do prowadzącej 0.6 pkt.

Do walki o medale wkroczyła Eirin Marie Kvandal. Ta potwierdziła wysoką dyspozycję w konkursie i skoczyła 99,5 m. Efekt? 131.9 pkt i fotel liderki konkursu. Na górze pozostały jednak same najlepsze zawodniczki. W czołówce zameldowała się Anna Odine Stroem. Po skoku na równe 100 metrów o pięć punktów pokonała swoją koleżankę z kadry i objęła prowadzenie (136.9 pkt).

Całe towarzystwo pogodzić miała Nika Prevc. 20-latka zaprezentowała się zaskakująco słabo i skoczyła zaledwie jak na siebie 98 metrów. Do tego zachwiała się przy lądowaniu i na półmetku zajmowała 2. miejsce za wspomnianą Stroem. Podium uzupełniała Nozomi Maruyama. Anna Twardosz natomiast zajmowała 8. lokatę.

Już na początku drugiej serii udanym skokiem popisała się Lisa Hirner. Austriaczka o pół metra przekroczyła punkt K (98 m) i z 30. miejsca zaatakowała wyżej plasowane rywalki. Dalsza rywalizacja ze względu na spory ścisk w tabeli zapowiadała się niezwykle ciekawie. Dobrze skoczyła także Anezka Indrackova. Próba na 96 metrów zapewniła jej prowadzenie i awans do drugiej "10".

Zadowolona ze swojego skoku powinna być również Katharina Schmid. Srebrna medalistka olimpijska z obiektu normalnego z Tokio uzyskała 97,5 metra i także rozpoczęła marsz na wyższe lokaty. Podobnie uczyniła Silje Opseth - 98,5 m, 239.3 pkt i 1. miejsce. Przed skoczkiniami z TOP10 liderką była Selina Freitag (244.7 pkt).

W końcu nadeszła kolej na Annę Twardosz. 24-latka kolejny raz zaprezentowała niezły skok - 93,5 metra. Od razu na myśl nasuwało się pytanie, czy utrzyma lokatę w TOP10. Po chwili oczekiwania pokazał się wynik. 240.5 pkt i 3. miejsce. Taki rezultat oznaczał, że nasza reprezentantka zakończy konkurs olimpijski w pierwszej "10".

Tuż po skoku Polki rozpoczęła się walka o medale. Podium po skoku na 100 metrów zaatakowała Lisa Eder (257.3 pkt). Swoje miejsce obroniła jednak Maruyama. Japonka także poszybowała 100 metrów i była pewna olimpijskiego krążka.

Podobną próbę zanotowała Nika Prevc. Wylądowała zaledwie pół metra bliżej i z niecierpliwością czekała na wynik. Finalnie objęła prowadzenie. Zmagania zakończyła Anna Odine Stroem. Skok na 101 metrów zapewniał jej podium. Ostatecznie o 1,1 pkt wyprzedziła Słowenkę i została mistrzynią olimpijską.

Wyniki konkursu indywidualnego na obiekcie normalnym kobiet:

1. Anna Odine Stroem - 100 i 101 m, 267.3 pkt

2. Nika Prevc - 98 i 99,5 m - 266.2 pkt

3. Nozomi Maruyama - 97 i 100 m, 261.8 pkt

10. Anna Twardosz - 96 i 93,5 m, 240.5 pkt

50. Pola Bełtowska - 78 m, 73.7 pkt

