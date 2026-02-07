Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne złoto w Predazzo. Życiowy sukces Anny Twardosz na igrzyskach

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W sobotę odbył się pierwszy olimpijski konkurs w skokach narciarskich. Do walki o medale stanęły kobiety, które rywalizowały na obiekcie normalnym w Predazzo. Zdecydowaną faworytką była Nika Prevc. Słowenka jednak została pokonana przez Annę Odine Stroem. Fantastycznie spisała się Anna Twardosz. Nasza najlepsza skoczkini po dwóch równych skokach osiągnęła życiowy sukces i uplasowała się w TOP10.

Zawodnik w niebieskim kombinezonie i złotym kasku wykonuje skok narciarski w powietrzu na tle czarnego tła, narty wyciągnięte w przód, koncentracja widoczna na twarzy sportowca, widoczny numer startowy oraz symbol igrzysk olimpijskich.
Anna TwardoszMaddie Meyer/Getty ImagesGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Po dwóch oficjalnych seriach treningowych oraz serii próbnej nadszedł czas na rozdanie pierwszego kompletu olimpijskich medali w skokach narciarskich. W sobotę na obiekcie normalnym w Predazzo (HS 107) rywalizowały panie. Zdecydowaną faworytką była Nika Prevc. Ta wygrała pięć na sześć sesji, w których brała udział. W ich skład wchodziła także poprzedzająca konkurs seria próbna.

Na starcie nie zabrakło także Polek - Poli Bełtowskiej oraz Anny Twardosz. Jak im poszło w konkursie olimpijskim? Z numerem 10 na starcie zameldowała się Bełtowska. 19-latka nie napawała optymizmem swoimi poprzednimi próbami i liczyliśmy na sporą poprawę. Ta jednak nie spisała się dobrze. Wylądowała na zaledwie 78 metrze i z notą 73.7 pkt plasowała się na ostatniej 10. pozycji. Marzenia o udziale w serii finałowej błyskawicznie wyparowały.

Zobacz również:

Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

Wielki sukces Polaka. Jest podium. Długo nikt nie skoczył dalej

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Udanie zaprezentowała się Qi Liu. Chinka wylądowała zaledwie metr przed punktem K - 97 metrem. Taki rezultat wraz z punktami za wiatr oraz notami sędziowskimi poskutkował pozycją liderki (115.9 pkt). Tym samym mogła już przygotowywać się do drugiego skoku. Jeszcze lepiej skoczyła Kanadyjka, Nicole Maurer - 98,5 metra, 116.3 pkt i prowadzenie. Był to jednocześnie pierwszy skok za wspomniany punkt konstrukcyjny obiektu.

    Kilka chwil później w powietrzu była już Anna Twardosz. Nasza najlepsza zawodniczka oddała świetny skok. W świetnym stylu wylądowała na 96 metrze i udowodniła, że potrafi zmobilizować się na najważniejsze próby. Do tego doszła spora rekompensata za niesprzyjające warunki (18 pkt) oraz niezłe noty sędziowskie, co złożyło się na 124 pkt i pewne 1. miejsce.

    Dobrze skoczyła również Silje Opseth. Norweżka jako pierwsza z całej stawki osiągnęła 100 metrów, a dokładniej uzyskała 101 m. Miała jednak zdecydowanie lepsze warunki od naszej zawodniczki i zajmowała 2. pozycję (120 pkt). Za Polką była także Yuka Seto. Po skoku na 95 metrów traciła do prowadzącej 0.6 pkt.

    Do walki o medale wkroczyła Eirin Marie Kvandal. Ta potwierdziła wysoką dyspozycję w konkursie i skoczyła 99,5 m. Efekt? 131.9 pkt i fotel liderki konkursu. Na górze pozostały jednak same najlepsze zawodniczki. W czołówce zameldowała się Anna Odine Stroem. Po skoku na równe 100 metrów o pięć punktów pokonała swoją koleżankę z kadry i objęła prowadzenie (136.9 pkt).

    Zobacz również:

    Mateusz Sochowicz nie ustrzegł się błędów w swoim dzisiejszym ślizgu
    Polacy

    Szalone sceny na oczach Polaka. I znów to samo, do tego taka reakcja

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      Całe towarzystwo pogodzić miała Nika Prevc. 20-latka zaprezentowała się zaskakująco słabo i skoczyła zaledwie jak na siebie 98 metrów. Do tego zachwiała się przy lądowaniu i na półmetku zajmowała 2. miejsce za wspomnianą Stroem. Podium uzupełniała Nozomi Maruyama. Anna Twardosz natomiast zajmowała 8. lokatę.

      Twardosz to zrobiła, jest historyczny sukes. Niebywałe

      Już na początku drugiej serii udanym skokiem popisała się Lisa Hirner. Austriaczka o pół metra przekroczyła punkt K (98 m) i z 30. miejsca zaatakowała wyżej plasowane rywalki. Dalsza rywalizacja ze względu na spory ścisk w tabeli zapowiadała się niezwykle ciekawie. Dobrze skoczyła także Anezka Indrackova. Próba na 96 metrów zapewniła jej prowadzenie i awans do drugiej "10".

      Zadowolona ze swojego skoku powinna być również Katharina Schmid. Srebrna medalistka olimpijska z obiektu normalnego z Tokio uzyskała 97,5 metra i także rozpoczęła marsz na wyższe lokaty. Podobnie uczyniła Silje Opseth - 98,5 m, 239.3 pkt i 1. miejsce. Przed skoczkiniami z TOP10 liderką była Selina Freitag (244.7 pkt).

      W końcu nadeszła kolej na Annę Twardosz. 24-latka kolejny raz zaprezentowała niezły skok - 93,5 metra. Od razu na myśl nasuwało się pytanie, czy utrzyma lokatę w TOP10. Po chwili oczekiwania pokazał się wynik. 240.5 pkt i 3. miejsce. Taki rezultat oznaczał, że nasza reprezentantka zakończy konkurs olimpijski w pierwszej "10".

      Zobacz również:

      Dominik Bury
      Polacy

      Polak z najlepszym wynikiem tej zimy, nie ma go na igrzyskach. "Brat został skrzywdzony"

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba

        Tuż po skoku Polki rozpoczęła się walka o medale. Podium po skoku na 100 metrów zaatakowała Lisa Eder (257.3 pkt). Swoje miejsce obroniła jednak Maruyama. Japonka także poszybowała 100 metrów i była pewna olimpijskiego krążka.

        Podobną próbę zanotowała Nika Prevc. Wylądowała zaledwie pół metra bliżej i z niecierpliwością czekała na wynik. Finalnie objęła prowadzenie. Zmagania zakończyła Anna Odine Stroem. Skok na 101 metrów zapewniał jej podium. Ostatecznie o 1,1 pkt wyprzedziła Słowenkę i została mistrzynią olimpijską.

        Wyniki konkursu indywidualnego na obiekcie normalnym kobiet:

        1. Anna Odine Stroem - 100 i 101 m, 267.3 pkt

        2. Nika Prevc - 98 i 99,5 m - 266.2 pkt

        3. Nozomi Maruyama - 97 i 100 m, 261.8 pkt

        ...

        10. Anna Twardosz - 96 i 93,5 m, 240.5 pkt

        50. Pola Bełtowska - 78 m, 73.7 pkt

        Łukasz Gagaska: Moim zdaniem mamy 5 realnych szans, które zamienią się na 3 medale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Zobacz również:

        Anna Twardosz
        Skoki Narciarskie

        Wybuch euforii po występie Polki na igrzyskach. "Właśnie tak pisze się historię"

        Amanda Gawron
        Amanda Gawron
        Zawodnik w stroju narciarskim podczas skoku na nartach, unoszący się w powietrzu, w tle jasne niebo. Narciarz ubrany w biały kombinezon z widocznymi logotypami sponsorów, kask oraz gogle ochronne.
        Nika PrevcPhoto by GEIR OLSEN / NTB / AFPAFP
        Zawodnik w kombinezonie narciarskim podczas skoku na nartach, w locie nad zeskokiem, w pełnym ekwipunku z numerem startowym, gogle i kask chronią go w trakcie konkursu.
        Pola BełtowskaFREDRIK SANDBERGAFP
        Anna Twardosz
        Anna TwardoszIMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan/Imago Sport and News/EastEast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja