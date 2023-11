Sensacyjne wyznanie Kamila Stocha, Polak chciał się wycofać. Nagły zwrot akcji

Powiedziałbym, że dzień był dobry. Skoki też takie na "dzień dobry". Pierwszy... może nie będę o nim mówił. Wypadki przy pracy się zdarzają (...) Na szczęście miałem jeszcze dwa skoki i jestem powiem szczerze dumny z tego. Bo pomimo tego, że miałem dzisiaj sporo problemów z pozycją najazdową, to... może nie jest to wielki optymizm i miejsce, w którym chciałbym być, ale zrobiłem duży krok naprzód dzisiaj w trakcie tych trzech serii. Mam nadzieję, że jutro będę mógł z tego wycisnąć coś więcej

Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce. Kamil Stoch chciał odpuścić konkursy w Finalndii

Po czym zaznaczył: - Po zgrupowaniu w Lillehammer trochę zszedłem na ziemię. Tam miałem sporo problemów z techniką. Tutaj przyjechałem więc z dużym dystansem. No a na ile znam siebie to zawsze, gdy przychodzą zawody, to nie ma znaczenia czy próbne nie poszły. Wtedy zawsze trzeba. To tak powinno być. Nie ma półśrodków. Trzeba dawać z siebie wszystko. Wiadomo, że musimy pilnować pewnych technicznych rzeczy, które są trudne. Ale to jest początek sezonu. Pierwsze skoki w zawodach, w rywalizacji. Na spokojnie, jeszcze jest dużo czasu.