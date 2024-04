Sensacyjne wyznanie Adama Małysza. Mógł być przed Kobayashim. Cóż to byłby za rekord

Na specjalnie przygotowanej do tego wyczynu skoczni w islandzkim Akureyri Japończyk podjął próbę skoku na odległość 300 metrów! Skończyło się lądowaniem o dziewięć metrów bliżej, ale to i tak najlepszy wynik w historii skoków narciarskich. Okazuje się jednak, że już wcześniej pojawiały się takie pomysły. Rekordzistą mógł zostać... Adam Małysz!

Adam Małysz potwierdza. "Miałem taką propozycję"

I być może to Polak przeszedłby wtedy do historii skoków narciarskich jako autor pierwszego skoku na odległość 300 metrów. Zresztą, to akurat nadal jest możliwe, chociaż skoro Kobayashiemu się to nie udało, trzeba byłoby wybudować naprawdę olbrzymi obiekt, żeby spróbować tego wyczynu. Na Islandii są do tego warunki, ale wymaga to też ogromnych nakładów. I wielkiej odwagi.