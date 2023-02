Tomasiak błyszczał już podczas treningów poprzedzających walkę o medale, w trakcie których był, obok Jana Habdasa najlepszym z "Biało-Czerwonych". To mogło dawać nadzieję, że 16-letni skoczek sensacyjnie powalczy o krążek indywidualny i... faktycznie, zabrakło mu niewiele. W rywalizacji zajął czwarte miejsce, tracąc do trzeciego Habdasa niespełna trzy punkty.

Kacper Tomasiak zaliczy debiut. Powalczy o punkty?

Po zakończeniu czempionatu w Ameryce Północnej pozostał Habdas, który znalazł się w kadrze na konkursy Pucharu Świata w Lake Placid. Tam nie zdołał jednak zdobyć punktów: do pierwszego z konkursów się nie zakwalifikował, a w drugim zajął 32. miejsce. Tomasiak Wrócił do Europy, ale on... nie mógłby skakać w PŚ, gdyż nigdy nie rywalizował nawet w Pucharze Kontynentalnym, a to punkty zdobyte tam są przepustką na najwyższy szczebel.