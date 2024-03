U rywali Polaków nastąpiło "trzęsienie ziemi". Doświadczony trener reprezentacji Norwegii Alexander Stoeckl przestał jeździć na konkursy Pucharu Świata z zespołem. Jak sam tłumaczył, nie chciał pogarszać napiętej atmosfery w ekipie. Skoczkowie zaczęli buntować się przeciwko szkoleniowcowi. Napisali list do krajowej federacji, prosząc by Austriak nie był już trenerem kadry narodowej. Swoje stanowisko argumentowali tym, że współpraca się wypaliła i nadszedł czas na gruntowane zmiany. Sam Stoeckl w rozmowie z norweskimi mediami deklarował, że mimo problemów wciąż chce kontynuować swoją pracę w Skandynawii.

"Zasadniczo jestem bardzo zmotywowany do kontynuowania, ale wyzwaniem jest to, że dla mnie osobiście ma to wpływ na moje zdrowie. W tej chwili muszę zająć się sobą i moją rodziną" - zdradził.

Stefan Kraft wziął w obronę Alexandra Stoeckla. Co za słowa

"On jest dobrym człowiekiem. Uważam, że jest jednym z najlepszych w skokach narciarskich. Osiągnął wiele tutaj, w Norwegii. Jeśli go nie chcą, to go weźmiemy" - mówił utytułowany sportowiec, cytowany przez NRK.