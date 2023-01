Niemieckie media komentują wpadkę Geigera w kwalifikacjach. "Ogromne rozczarowanie"

29-latek nie poradził sobie jednak z tak ogromną presją i podczas niemieckiej części turnieju ani razu nie stanął na podium. Zawody w Oberstdorfie Geiger zakończył na 11. miejscu, w Garmisch-Partenkirchen był natomiast czwarty. Niemieckie media miały jednak nadzieję, że podopieczny Stefana Horngachera będzie w stanie włączyć się do rywalizacji podczas konkursów rozgrywanych w Austrii. Niestety, już podczas wtorkowych kwalifikacji zaliczył on sensacyjną wpadkę , która wykluczyła go w udziału w zawodach na Bergiselschanze.