Rewolucja w igrzyskach. Duety zamiast konkursu drużynowego w skokach

- Zastanawiano się nad tym, co zrobić z tym, że jest coraz mniej konkursów drużynowych. Tak naprawdę z roku na rok jest ich coraz mniej, bo nie wszystkie ekipy są w stanie zebrać czterech zawodników. Były pomysły, by w konkursach drużynowych skakały trzy osoby. W ubiegłym roku jednak przetestowano rywalizację duetów i fajnie to wyszło. Pewnie stąd pojawił się pomysł, by dokonać zmiany. Dzięki temu w rywalizacji wystartuje więcej drużyn, bo dwóch skoczków jest o wiele łatwiej zebrać - tłumaczył Adam Małysz w rozmowie z Interia Sport.