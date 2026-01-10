Sensacyjna decyzja Maciusiaka, a to nie koniec. Polacy bili się o podium w Zakopanem

Pierwsza wielka impreza w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich już za nami. Złoty Orzeł za triumf w Turnieju Czterech Skoczni powędrował w ręce Domena Prevca, który w niemiecko-austriackim turnieju spisywał się zdecydowanie najlepiej ze wszystkich zawodników.

Tuż po rywalizacji w TCS-ie karawana Pucharu Świata przeniosła się do Zakopanego, gdzie nie przyjechało sześciu zawodników z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Bez żadnych wątpliwości można było śmiało przyznać, że będzie to wyjątkowy weekend dla Kamila Stocha.

Polacy na podium w Zakopanem. Tomasiak bohaterem

Nasz mistrz bowiem skokami z tego weekendu pożegna się z oficjalną rywalizacją na Wielkiej Krokwi. Wydawało się, że skład Polski na sobotnie duety jest właściwie przesądzony i zobaczymy w nich Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha. Niespodziewanie trener Maciej Maciusiak postawił jednak na duet Tomasiak - Dawid Kubacki.

Oprócz Polaków na starcie stanęło jeszcze trzynaście innych zespołów. W pierwszej grupie jechał Kubacki, który osiągnął 127,5. metra w mocno przeciętnym stylu. To sprawiało, że po czternastu pierwszych skokach Biało-Czerwoni byli za...Ukraińcami. Prowadzili Austriacy po locie Hoerla zakończonym metr za rozmiarem skoczni.

W drugiej grupie zdecydowanie lepiej spisał się Tomasiak. Nastolatek zakończył swoją próbę na odległości 132,5. metra, ale zrobił to z miernym lądowaniem. Mimo tego Polacy znacząco zmniejszyli stratę do Ukraińców. Po pierwszej serii Biało-Czerwoni zajmowali 5. miejsce. Prowadzili Austriacy, a za nimi o miejsce na podium walczyli Słoweńcy i Szwajcarzy.

Po pierwszej serii wyeliminowali zostali: Włosi oraz Kazachowie. Warunki na skoczni nieco się zmieniły, bo zaczęło zawiewać z tyłu, ale belka pozostała na stopniu piętnastym. Z wiatrem w plecy nie poradził sobie Dawid Kubacki, który osiągnął ledwie 121,5. metra. Dzięki temu wyprzedziliśmy Ukraińców, ale wciąż trzeba było gonić Szwajcarię.

Szwajcarów wyprzedzili Norwegowie, ale potem wszystkich pogodził Jan Hoerl, który ponownie huknął 141. metrów i zdemolował rywali. Polacy po trzech skokach niezmiennie plasowali się na piątym miejscu, tym razem za Norwegią, Szwajcarią i Słowenią. Właśnie z tymi ekipami mieliśmy bić się o podium w trzech kolejnych skokach.

Polskie nadzieje na podium pobudził Kacper Tomasiak, który w drugim skoku osiągnął 133. metry z rekompensatą za wiatr oraz dobrymi notami. Dzięki temu wyprzedziliśmy Szwajcarię, a także Norwegię. Strata do Słoweńców również się zmniejszyła. Po tej serii Polacy plasowali się na trzecim miejscu za Słowenią i Austrią.

Przed ostatnimi dwiema grupami sędziowie jeszcze o jeden stopień podnieśli belkę. Z tej skorzystał Sandro Hauswirth, który wysłał Kubackiemu mocny sygnał alarmowy. Podobnych słów można użyć w kontekście Kristoffera Eriksena Sundala, który również pokazał się z niezłej strony.

Tego z pewnością nie można napisać o Dawidzie Kubackim który wylądował dwa metry przed punktem K (125. metrów przyp. red.) i Polacy spadli za Norwegów ze stratą sześciu oczek i wypadli z podium. Przewaga nad piątą Szwajcarią również nie była duża. Rywalizacja w drugiej grupie zapowiadała się fantastycznie.

Co więcej, rozpoczęła się ona z jeszcze wyższej belki - 19. Walkę o podium zainugurował z kolei Gregor Deschwanden znakomitym skokiem na 133,5. metra. Zaraz po nim aż trzy metry dalej poleciał Kacper Tomasiak, który wysłał sygnał do Norwegów i Słoweńców. Presji nie ugiął się Anze Lanisek.

Lider Słoweńców w tym konkursie osiągnął aż 140. metrów w znakomitym stylu. Polakom podium podarował Halvor Egner Granerud, który wylądował już na 128. metrze i sprawił, że Norwegowie wylecieli z podium. Co do zwycięzców wątpliwości nie było, Embacher przypieczętował triumf Austriaków.

Wyniki konkursu duetów w Zakopanem:

1. Austria - 805.9

2. Słowenia - 758.3

3. Polska - 741.8

...

4. Norwegia - 734.7

5. Szwajcaria - 729.5

6. Niemcy - 688.7

7. Ukraina - 686.1

8. Finlandia - 654.9

InteriaSport.pl INTERIA.TV

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch i Kacper Tomasiak Paweł Murzyn/Andrzej Iwańczuk East News