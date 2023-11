Sensacyjna decyzja Horngachera, a Niemiec kpi z kolegi. Do sieci trafiło kuriozalne ogłoszenie

Sobotnie zawody wygrał austriacki skoczek Stefan Kraft, lecz trzeba docenić to, jak genialnie spisała się całościowo reprezentacja Niemiec. Trener Stefan Horgnacher wziął do Finlandii sześciu swoich podopiecznych. Byli to: Karl Geiger, Martin Hamann, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Philipp Raimund oraz Andreas Wellinger. Cała szóstka znalazła się w czołowej dwunastce konkursu, a dwóch z nich - Pius Paschke oraz Stephan Leyhe wywalczyło miejsca na podium.