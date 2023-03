Wszystko się może zdarzyć, ale pod warunkiem, że Dawid będzie skakał na swoim najwyższym poziomie. Jest to możliwe, ale różnica jest duża. Granerud moim zdaniem ma formę już za sobą. W bardzo wysokiej dyspozycji był podczas Turnieju Czterech Skoczni, a później jeszcze w styczniu. Na mistrzostwach świata ona mu troszkę uciekła. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to będzie oznaczało, że nie będzie on skakał na swoim nadzwyczajnym poziomie i wtedy strata byłaby do odrobienia. Oczywiście zakładając, że Kubacki będzie cały czas na podium, bo tam się zdobywa duże punkty

~ powiedział.