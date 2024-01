Sensacja w składzie Polaków. Piotr Żyła zdradził powody

Piotr Żyła nie znalazł się w kadrze na sobotni konkurs drużynowy (20 stycznia, godz. 16.00) Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem zaliczany do PolSKIego Turnieju. To dużą sensacja, choć skoki wiślanina nie dawały podstaw do tego, by znalazł się on w kadrze na ten konkurs. 37-latek skakał w piątek słabo, a winił za to... belkę.