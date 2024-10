Sensacja w mistrzostwach Polski. Nastolatek pokonał gwiazdy w Zakopanem

Dla samego Stocha będzie to sezon absolutnie wyjątkowy. Nasz mistrz bowiem pierwszy raz w swojej karierze zdecydował się na stworzenie indywidualnego sztabu szkoleniowego, którym dowodzi Michal Dolezal i to pod wodzą Czecha oraz Łukasza Kruczka Stoch szykuje się do swoich prawdopodobnie ostatnich dwóch lat w skokach. Niestety na finiszu przygotowań przytrafiła mu się kontuzja kolana, przez którą nasz mistrz nie mógł zostać zgłoszony do rywalizacji w mistrzostwach Polski.

