Sensacja na skoczni. W Polsce święto, w Niemczech żal. Legenda w akcji

W sobotę rozdane zostały pierwsze medale w skokach narciarskich na tegorocznych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina. Na skoczni w Predazzo doszło do sensacji. Bo właśnie w takich kategoriach wszyscy traktują potknięcie wielkiej faworytki Niki Prevc, która wywalczyła wprawdzie medal, lecz nie złoty, a srebrny. Tytuł mistrzyni olimpijskiej zagwarantowała sobie reprezentantka Norwegii - Anna Odine Stroem, a miejsce na najniższym stopniu zagwarantowała sobie Japonka Nozomi Maruyama.

Mimo braku medalu, ostateczne wyniki wywołały święto w Polsce. A to wszystko za sprawą Anny Twardosz, która zanotowała historyczny sukces, zajmując 10. lokatę. Tym samym zapisała się w kronikach kobiecych skoków narciarskich w naszym kraju. Zupełnie inne nastroje panują w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi są zawiedzeni, bo dotąd z każdym igrzysk począwszy od 2014 roku któraś z ich zawodniczek przywoziła medal z normalnej skoczni. W Soczi dokonała tego Carina Vogt, zgarniając złoto, a na dwóch kolejnych imprezach czterolecia drugie miejsce zajmowała Katharina Althaus. Teraz passa dobiegła końca.

- Selina Freitag była siódma, Agnes Reisch dziewiąta. Niemieckim skoczkiniom narciarskim nie udało się zdobyć upragnionego medalu na skoczni normalnej po nieudanej pierwszej serii - odnotowuje portal Sport1.de, który cytuje przy okazji wypowiedzi legendarnego Svena Hannawalda. Drużynowy mistrz olimpijski z Salt Lake City z 2002 roku skomentował wynik sobotniej rywalizacji w rozmowie z ARD.

Skoki narciarskie. Sven Hannawald zabrał głos po konkursie kobiet na IO

Sven Hannawald nie krył zaskoczenia, nie spodziewając się, że to Anna Odine Stroem może zgarnąć najcenniejszy laur. - Nikt nie podpisałby się pod takim rezultatem po serii próbnej. Ani widzowie, ani ja. Na igrzyskach olimpijskich zdarzają się rzeczy, których nikt by nie przewidział, a potem wyłania się inny zwycięzca - stwierdził 51-latek.

Były reprezentant Niemiec odniósł się także do presji, którą odczuwała Nika Prevc i która w tym przypadku wcale nie okazała się dla niej pomocna. - Już podczas próbnego skoku zdawała sobie sprawę, że może zostać mistrzynią olimpijską, a to stwarza zupełnie inną presję niż na zawodach Pucharu Świata. Taka presja działa na człowieka od wewnątrz. Nie skakała tak, jak chciała i ostatecznie to nie wystarczyło - stwierdził wprost Sven Hannawald.

Anna Twardosz w locie FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP AFP

Nika Prevc LISE ASERUD AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP