Sensacja na skoczni. W Polsce święto, w Niemczech żal. Legenda w akcji
Sobotni konkurs igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej zakończył się sensacyjnym rozstrzygnięciem. Złoto trafiło bowiem nie do rąk Niki Prevc, a Norweżki Anny Odine Stroem. Ten nieoczekiwany rezultat skomentował w rozmowie z niemieckimi mediami legendarny Sven Hannawald. Sami Niemcy w przeciwieństwie do Polaków nie pałali wczoraj optymizmem. O ile my mogliśmy świętować historyczny wyczyn Anny Twardosz, tak oni, mimo dwóch zawodniczek w TOP10, czuli żal po przerwaniu pięknej serii.
W sobotę rozdane zostały pierwsze medale w skokach narciarskich na tegorocznych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina. Na skoczni w Predazzo doszło do sensacji. Bo właśnie w takich kategoriach wszyscy traktują potknięcie wielkiej faworytki Niki Prevc, która wywalczyła wprawdzie medal, lecz nie złoty, a srebrny. Tytuł mistrzyni olimpijskiej zagwarantowała sobie reprezentantka Norwegii - Anna Odine Stroem, a miejsce na najniższym stopniu zagwarantowała sobie Japonka Nozomi Maruyama.
Mimo braku medalu, ostateczne wyniki wywołały święto w Polsce. A to wszystko za sprawą Anny Twardosz, która zanotowała historyczny sukces, zajmując 10. lokatę. Tym samym zapisała się w kronikach kobiecych skoków narciarskich w naszym kraju. Zupełnie inne nastroje panują w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi są zawiedzeni, bo dotąd z każdym igrzysk począwszy od 2014 roku któraś z ich zawodniczek przywoziła medal z normalnej skoczni. W Soczi dokonała tego Carina Vogt, zgarniając złoto, a na dwóch kolejnych imprezach czterolecia drugie miejsce zajmowała Katharina Althaus. Teraz passa dobiegła końca.
- Selina Freitag była siódma, Agnes Reisch dziewiąta. Niemieckim skoczkiniom narciarskim nie udało się zdobyć upragnionego medalu na skoczni normalnej po nieudanej pierwszej serii - odnotowuje portal Sport1.de, który cytuje przy okazji wypowiedzi legendarnego Svena Hannawalda. Drużynowy mistrz olimpijski z Salt Lake City z 2002 roku skomentował wynik sobotniej rywalizacji w rozmowie z ARD.
Skoki narciarskie. Sven Hannawald zabrał głos po konkursie kobiet na IO
Sven Hannawald nie krył zaskoczenia, nie spodziewając się, że to Anna Odine Stroem może zgarnąć najcenniejszy laur. - Nikt nie podpisałby się pod takim rezultatem po serii próbnej. Ani widzowie, ani ja. Na igrzyskach olimpijskich zdarzają się rzeczy, których nikt by nie przewidział, a potem wyłania się inny zwycięzca - stwierdził 51-latek.
Były reprezentant Niemiec odniósł się także do presji, którą odczuwała Nika Prevc i która w tym przypadku wcale nie okazała się dla niej pomocna. - Już podczas próbnego skoku zdawała sobie sprawę, że może zostać mistrzynią olimpijską, a to stwarza zupełnie inną presję niż na zawodach Pucharu Świata. Taka presja działa na człowieka od wewnątrz. Nie skakała tak, jak chciała i ostatecznie to nie wystarczyło - stwierdził wprost Sven Hannawald.