Dla zawodnika z Ukrainy to naprawdę wyjątkowy sezon. Jewhen Marusiak był największą sensacją konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf (HS-235), gdzie został pierwszym zawodnikiem z tego kraju od 13 lat, który zdobył punkty PŚ, a do tego pobił narodowy rekord, skacząc 210 metrów.

- To niesamowite uczucie. Aż trudno to określić. Tylko ja sam wiem, co to dla mnie znaczy. Brakuje mi słów, by o tym mówić - mówił wtedy 22-latek, który sam nie mógł zrozumieć, co się u niego odblokowało.