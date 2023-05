Sensacja! Media: gwiazda wylatuje z kadry narodowej skoczków

W ubiegłym sezonie Johansson, który miał problemy zdrowotne zajął dopiero 21. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Co prawda zaliczył dobrą końcówkę sezonu, był szósty w lotach narciarskich w Vikersundzie, a z drużyną zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym w Planicy, ale to nie wystarczyło do przekonania kierownictwa reprezentacji, które zdecydowało się postawić na innych skoczków.