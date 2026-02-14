Semirunnij zobaczył, co zrobił Tomasiak. Tego nie mógł przemilczeć. Jest reakcja

Wyśmienicie na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo spisuje się Kacper Tomasiak. Nasz skoczek narciarski najpierw zaskoczył wszystkich zdobywając srebro na skoczni normalnej w Predazzo, a w sobotę już na dużym obiekcie wywalczył brązowy medal. Wynik ten dość niespodziewany, bowiem 19-latek na treningach nie spisywał się aż tak dobrze.

W ten sposób dorobek Polski na imprezie czterolecia zwiększył się do trzech krążków. Poza skoczkiem narciarskim na podium tej imprezy w piątek stanął Władimir Semirunnij. Panczenista doskonale spisał się w rywalizacji na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim i zdobył srebrny medal przegrywając jedynie z Metodejem Jirkiem.

Jego wielkie osiągnięcie poniosło się szerokim echem, a w sobotni wieczór był on gościem Kanału Sportowego. W trakcie programu podsumował on m.in. swój występ i powiedział kilka słów o całych zmaganiach. Tuż przed wejściem na antenę dowiedział się, że Tomasiak zdobył wspomniany brąz. Sukces skoczka nie był dla niego obojętny i wprost wypalił, co o tym sądzi.

Semirunnij o medalu Tomasiaka. "Jestem bardzo dumny"

Polski panczenista urodzony w Rosji od razu przyznał, że jest niezwykle dumny z młodszego kolegi. Co więcej, jego drugi medal motywuje 23-latka do kolejnych sukcesów.

Jestem z niego bardzo dumny! To była moja pierwsza myśl. A druga, że też chcę zdobyć kolejny medal, a może nawet dwa. Jego zwycięstwo bardzo mnie motywuje

W końcu Semirunnij 19 lutego stanie do walki na dystansie 1500 metrów. Do tego dojdą także zmagania drużynowe.

