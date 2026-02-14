Semirunnij zobaczył, co zrobił Tomasiak. Tego nie mógł przemilczeć. Jest reakcja

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już trzy medale na aktualnie trwających zimowych igrzyskach olimpijskich wywalczyli reprezentanci Polski. W ich skład wchodzą srebro i brąz Kacpra Tomasiaka oraz srebro Władimira Semirunnijego. Pierwszy z wymienionych swój dorobek powiększył w sobotę stając na najniższym stopniu podium na dużej skoczni w Predazzo. Panczeniście ten sukces nie umknął uwadze, a nawet skomentował osiągnięcie 19-latka.

Dwóch młodych sportowców w białych kurtkach z napisem Polska i herbem narodowym stoi na podium z medalami zawieszonymi na szyi, trzymając maskotki, wyrażając dumę i skupienie po zdobyciu miejsc medalowych na zawodach.
Władimir Semirunnij i Kacper TomasiakJoris Verwijst/BSR Agency/Getty Images/ Lars Baron/Getty ImagesGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Wyśmienicie na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo spisuje się Kacper Tomasiak. Nasz skoczek narciarski najpierw zaskoczył wszystkich zdobywając srebro na skoczni normalnej w Predazzo, a w sobotę już na dużym obiekcie wywalczył brązowy medal. Wynik ten dość niespodziewany, bowiem 19-latek na treningach nie spisywał się aż tak dobrze.

W ten sposób dorobek Polski na imprezie czterolecia zwiększył się do trzech krążków. Poza skoczkiem narciarskim na podium tej imprezy w piątek stanął Władimir Semirunnij. Panczenista doskonale spisał się w rywalizacji na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim i zdobył srebrny medal przegrywając jedynie z Metodejem Jirkiem.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Tyle Tomasiak zarobił za brązowy medal. Pokaźna kwota dla skoczka. Robi wrażenie

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Jego wielkie osiągnięcie poniosło się szerokim echem, a w sobotni wieczór był on gościem Kanału Sportowego. W trakcie programu podsumował on m.in. swój występ i powiedział kilka słów o całych zmaganiach. Tuż przed wejściem na antenę dowiedział się, że Tomasiak zdobył wspomniany brąz. Sukces skoczka nie był dla niego obojętny i wprost wypalił, co o tym sądzi.

    Semirunnij o medalu Tomasiaka. "Jestem bardzo dumny"

    Polski panczenista urodzony w Rosji od razu przyznał, że jest niezwykle dumny z młodszego kolegi. Co więcej, jego drugi medal motywuje 23-latka do kolejnych sukcesów.

    Zobacz również:

    Kibice w Tomaszowie Mazowieckim dopingowali Damiana Żurka
    Polacy

    Damian Żurek bez medalu, Tomaszów ogłasza sukces. "Czwarte miejsce lepsze niż piąte"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
      Jestem z niego bardzo dumny! To była moja pierwsza myśl. A druga, że też chcę zdobyć kolejny medal, a może nawet dwa. Jego zwycięstwo bardzo mnie motywuje
      powiedział.

      W końcu Semirunnij 19 lutego stanie do walki na dystansie 1500 metrów. Do tego dojdą także zmagania drużynowe.

      Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocjePolsat Sport

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak
      Skoki Narciarskie

      Tyle Tomasiak zarobił za brązowy medal. Pokaźna kwota dla skoczka. Robi wrażenie

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
      Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
      Kacper Tomasiak
      Kacper TomasiakJavier SORIANO AFP
      Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
      Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja