Sobotni konkurs był rozgrywany w trudnych warunkach atmosferycznych, przy mocno padającym deszczu i wietrznej pogodzie. "Biało-Czerwoni" przystępowali do niego w dobrych humorach, bo piątkowy prolog wygrał przecież Kamil Stoch, a w sumie czterech naszych reprezentantów było w dziesiątce.



"Mieliśmy zgrupowanie w Zakopanem, ale też Piotr siedział na kwarantannie, Dawid również miał przerwę. Myślę, że zawodnicy wszystko sobie przemyśleli. Gdy weszliśmy tu na skocznie, to zaczęło inaczej działać" - stwierdził selekcjoner Polaków na antenie Eurosportu.



Dzień później jednak już nie było tak różowo.



"Skoki były podobne do tych wczorajszych, ale w sobotę duży wpływ miały warunki atmosferyczne" - tłumaczył Doleżal na antenie Eurosportu.

PŚ w skokach. "Były duże różnice w prędkościach"

Skoki Narciarskie PŚ w Willingen. Wiatr storpedował konkurs. Żyła najlepszy "Były duże różnice w prędkościach. Kamil został raz ściągnięty z belki, a potem, jak na nią wrócił, cały czas były duże opady i jechał dwa kilometry wolniej od najlepszych" - dodał.



Z powodu niesprzyjających warunków udało się w rozegrać tylko jedną serię. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wrócił na fotel lidera klasyfikacji generalnej, ponieważ dotychczasowy przodownik również sobie nie poradził i był dopiero 19.



"Sobotnie skoki nie bardzo da się ocenić. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na formę zawodników. Porozmawiamy o tym i w niedzielę walczymy" - powiedział Doleżal.



Później jeszcze okazało się, że z powodu złych butów zostali zdyskwalifikowani Piotr Żyła i Stefan Hula.



PŚ w skokach. Gdzie oglądać niedzielny konkurs?

W niedzielę w Willingen drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata. Początek o 15.15. Transmisja w Eurosporcie. To będzie ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Pekinie, które rozpoczynają się 4 lutego.

PŚ w skokach narciarskich 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1136 2. Karl Geiger (Niemcy) 1109 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 865 4. Marius Lindvik (Norwegia) 803 5. Anże Laniszek (Słowenia) 641 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 620 7. Jan Hoerl (Austria) 543 8. Stefan Kraft (Austria) 453 9. Daniel Huber (Austria) 437 10. Killian Peier (Szwajcaria) 412 ... 19. Kamil Stoch (Polska) 226 23. Piotr Żyła (Polska) 188 38. Dawid Kubacki (Polska) 45 48. Paweł Wąsek (Polska) 22 50. Jakub Wolny (Polska) 19 62. Aleksander Zniszczoł (Polska) 5 64. Stefan Hula (Polska) 4 68. Andrzej Stękała (Polska) 3