Sekret Kubackiego po latach wyszedł na jaw. Stoch potwierdza

Choć sezon zimowy się jeszcze nie rozpoczął, fani skoków narciarskich na brak wrażeń nie mogą narzekać. W przerwie pomiędzy kolejnymi zawodami Letniego Grand Prix Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot pojawili się w "Hejt Parku". Panowie w programie Kanału Sportowego podzielili się ciekawymi anegdotkami ze swojego życia, jednak zdecydowanie tę najbardziej rozbrajającą opowiedział światu Dawid Kubacki. Skoczek bowiem zdradził po latach jeden ze swoich największych sekretów.

Dawid Kubacki po latach przyznał się do swojej słabości. "Słynę z tego"

Dwa medale olimpijskie, pięć medali mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, dwa medale mistrzostw świata w lotach, złoto igrzysk europejskich, Złoty Orzeł za triumf w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/2020 i aż cztery trofea dla najlepszego zawodnika cyklu LGP - biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia nikt nawet nie śmiałby Dawida Kubackiego określić mianem "lenia". A jednak zdarza się, że skoczek rankiem lubi poleżeć dłużej w łóżku i nie zawsze ma ochotę na szybkie rozpoczęcie dnia. Pech chciał, że kiedyś takie podejście o mały włos nie odebrało mu możliwości startu w zawodach.

"Pamiętam, jak kiedyś na zawody zaspałem. W Zakopanem był Puchar Kontynentalny i wtedy - jeśli dobrze pamiętam - to chyba z Klimkiem Murańką w pokoju mieszkaliśmy. Zawody były około 12. No i się nam zaspało. Nie wstaliśmy na śniadanie, dobrze nam się spało. Gdyby nie to, że trener też zaspał i reszta po niego dzwoniła, bo im trenera brakowało - nie zorientowali się, że zawodników nie ma, tylko trenera - i akurat przechodził koło naszego pokoju, jak były drzwi uchylone i sprawdził, że my też dalej śpimy. Wtedy pamiętam, że seria się zaczynała za 15 minut, a my dopiero wstaliśmy. To była seria próbna. Ale mówię: dobra, "przetruchtać się", rozgrzać normalnie, na próbną nie pójdę, później tylko na zawody. I chyba wtedy jeszcze trzeci skończyłem, więc nie było tak źle. Ale ja akurat słynę z tego, że czasami mi się zdarzy zaspać" - opowiedział w "Hejt Parku" Kubacki.

Wtedy do rozmowy włączył się Kamil Stoch, która potwierdził, że jego kolega z reprezentacji jest prawdziwym śpiochem. I to do tego stopnia, że nie reaguje on nawet na rozbrzmiewające po całym pokoju dźwięki budzika. "Najlepsze jest to, że on ma ten budzik ustawiony i ten budzik mu dzwoni przez 15 minut, wyobraźcie sobie. I on nie zareaguje. A wystarczy, że powiem: "Mustaf, wstawaj". (...) A nie mówię tego wcale głośno, więc on na pewne dźwięki już nie reaguje" - podsumował Stoch. "Wyrobiłem sobie tolerancję na budzik" - spuentował Kubacki.

