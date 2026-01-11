Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny w Zakopanem. Kibice zapomnieli o Tomasiaku i Kubackim

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Polscy skoczkowie narciarscy po prawie trzech latach przerwy znowu stanęli na podium Pucharu Świata. W Zakopanem Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów. Większość kibiców jednak zrezygnowała z celebrowania tego momentu. Najwyraźniej fani zapomnieli, jak to jest cieszyć się z podium Polaków w mekce naszych skoków narciarskich.

Tłum kibiców zgromadzony na trybunach przy skoczni narciarskiej, liczne flagi narodowe oraz reklamowe banery, otoczenie pokryte śniegiem, w tle oświetlone drzewa i nocne niebo.
Puste trybuny na Wielkiej Krokwi w czasie sobotniej ceremonii dekoracjiTomasz KalembaINTERIA.PL

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki sprawili miłą niespodziankę. Wywalczyli oni pierwsze podium dla naszej kadry w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich.

W konkursie duetów zajęli trzecie miejsce, ustępując jedynie Austriakom - Janowi Hoerlowi i Stephanowi Embacherowi oraz Słoweńcom - Timiemu Zajcowi i Anze Laniskowi.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Dawid Kubacki chwalił Kacpra Tomasiaka

Przed sobotą pewniakiem do udziału w konkursie duetów wydawał się tylko Tomasiak. Można było jednak sądzić, że jego partnerem w konkursie będzie Kamil Stoch. Nasz mistrz bowiem tym weekendem żegna się z Pucharem Świata w Zakopanem.

Po treningach i kwalifikacjach trener Maciej Maciusiak postawił jednak na Dawida Kubackiego. Taka decyzja wywołała duże emocje, ale się obroniła. Polacy stanęli na podium.

To Kacper zrobił lwią część roboty, ale potem też się śmiałem, że jak bardziej biłbym po "garbie", to nic by z tego nie było. Przyłożyłem zatem też małą cegiełkę do podium
śmiał się Kubacki po konkursie.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak (po lewej) i Dawid Kubacki ze swoimi nagrodami
Skoki Narciarskie

Oto co Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki podnieśli z podium w Zakopanem. "Młody" szaleje

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Wybuch radości po skoku Graneruda na Wielkiej Krokwi. Za moment trybuny opustoszały

    Tomasiak w konkursie poprawiał się ze skoku na skok. W trzecim skoczył 136,5 m i Polska była pewna czwartej pozycji. Na skoczni zapanowała radość, ale prawdziwy jej eksplozja nastąpiła dopiero po skoku Halvora Egnera Graneruda, który skoczył wyraźnie słabiej od Polaka. Tym samym nasi skoczkowie zajęli trzecie miejsce.

    Zaraz po konkursie tysiące polskich kibiców opuściło skocznię, jakby zapomnieli, że jest ceremonia dekoracji. W sumie trudno się dziwić, skoro tyle lat czekaliśmy na polskie podium. Trybuny mocno się przerzedziły, co w przeszłości nie zdarzało się, kiedy Polacy stawali na podium.

    Bardzo możliwe, że na decyzję kibiców wpłynęła aura. Konkurs kończył się, kiedy termometry wskazywały minus 14 stopni Celsjusza. Podobno temperatura odczuwalna na skoczni wynosiła minus 21 stopni Celsjusza.

    Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Maciej Maciusiak
    Skoki Narciarskie

    Maciej Maciusiak zdradza kulisy decyzji, która dała podium. "Była trudna, ale sprawiedliwa"

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Oświetlona nocą skocznia narciarska otoczona tłumami kibiców z flagami i trybunami, zaśnieżony teren przygotowany do zawodów skoków narciarskich, atmosfera sportowego święta.
    Pełne trybuny na Wielkiej Krokwi w czasie konkursu duetówGrzegorz MomotPAP
    Tłum kibiców zgromadzony wokół skoczni narciarskiej w otoczeniu ośnieżonych drzew, jasne oświetlenie stadionowe, flaga Polski i inne flagi państwowe wśród publiczności, na skoczni widoczni sportowcy, atmosfera sportowego wydarzenia zimowego.
    Pustawe trybuny w czasie ceremonii dekoracji PolakówTomasz KalembaINTERIA.PL
    Dwóch skoczków narciarskich w czerwonych strojach stoi na tle skoczni narciarskiej, jeden trzyma puchar w kształcie zwierzęcia, drugi wiązankę kwiatów i narty, wokół śnieg i zimowy krajobraz.
    Kacper Tomasiak (po lewej) i Dawid Kubacki ze swoimi nagrodamiGrzegorz MomotPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja