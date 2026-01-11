Sceny w Zakopanem. A jednak polski hymn po konkursie, to już się nie powtórzy

Zakończony niedawno weekend Pucharu Świata w województwie małopolskim zupełnie nie poszedł po myśli Kamila Stocha. Legendarny zawodnik w sobotę konkurs duetów oglądał jedynie na trybunach, ponieważ Maciej Maciusiak postawił na Kacpra Tomasiaka oraz Dawida Kubackiego. Wolny wieczór nie podziałał pozytywnie na wielokrotnego medalisty olimpijskiego. Ten w niedzielnych zawodach zaprezentował się mizernie. Próba na odległość 119,5 metra nie dała przepustki do rundy finałowej. Zrozpaczeni byli zwłaszcza kibice, którzy tłumnie przybyli na pożegnanie mistrza.

Swoje zrobili jednak organizatorzy. Tuż po ceremonii dekoracji za ich sprawą zrobiło się wzruszająco. Kamil Stoch pokazał się raz jeszcze licznie zgromadzonej publiczności. 38-latkowi za całą karierę podziękowali nie tylko fani, ale także Karol Nawrocki. Obecny prezydent naszego kraju także znalazł się dziś na trybunach. I zrobił to głównie dla Kamila Stocha, który już więcej nie powalczy w Zakopanem o punkty Pucharu Świata. Podczas ceremonii nie brakowało wzruszenia. Zaprezentowano między innymi momenty chwały 38-latka. Zakopiańczyk ważnych zwycięstw uzbierał co niemiara.

Kamil Stoch pożegnany w Zakopanem. Wyjątkowe sceny pod Wielką Krokwią

Zakończenie? Również wyjątkowe, ponieważ tłum odśpiewał hymn Polski. Wielokrotny mistrz olimpijski mógł poczuć się dzięki temu jak triumfator zawodów. Lepszego pożegnania z Wielką Krokwią legendarny sportowiec po prostu nie mógł sobie wyobrazić. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec kariery. Kamil Stoch marzy o wyjeździe na igrzyska olimpijskie, lecz wylot do Włoch utrudnił samemu sobie kiepskim rezultatem w niedzielny wieczór. Do ostatecznej decyzji Macieja Maciusiaka pozostało jednak trochę czasu.

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

