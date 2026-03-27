Sceny w Planicy. Stoch zapamięta te chwile do końca życia

Już jakiś czas temu Kamil Stoch zdecydował, że kończący się obecnie sezon będzie ostatnim w jego karierze. Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym reprezentant Polski po wielu latach znakomitej i obfitującej w sukcesy kariery odda swój ostatni skok w Pucharze Świata. A zrobi to w wyjątkowym miejscu - na Letalnicy w Planicy. Tym samym słoweńskie miasto na zawsze zapisze się w jego sercu. Choć tak naprawdę zapisało się już lata temu.

Planica zajmuje ważne miejsce w sercu Kamila Stocha

Dla Kamila Stocha Planica to znacznie więcej niż tylko arena sportowej rywalizacji. To miejsce pełne emocji, wspomnień i przełomowych momentów, które ukształtowały jego życie nie tylko jako sportowca, ale również jako człowieka. To właśnie tam los zetknął go z Ewą Bilan-Stoch. On wówczas walczył tam o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ona natomiast pojechała na zawody w roli fotoreporterki. Ich znajomość, która rozpoczęła się w cieniu skoczni, z czasem przerodziła się w głębokie uczucie.

Kilka lat później, również w Planicy Stoch zdecydował się na jeden z najbardziej symbolicznych kroków w swoim życiu prywatnym. Właśnie w tym miejscu wręczył Ewie pierścionek zaręczynowy, prosząc ją, by została jego żoną. Ten gest sprawił, że Planica nabrała dla niego jeszcze bardziej osobistego wymiaru.

Nie można też zapomnieć o sportowym wymiarze tej historii. Na mamuciej skoczni w Planicy Kamil Stoch osiągnął jeden z najbardziej spektakularnych wyników w swojej karierze. To tam skoczył aż 251,5 m, ustanawiając swój życiowy rekord i zapisując się na kartach historii lotów narciarskich. Ten skok był nie tylko dowodem jego niezwykłych umiejętności, ale również potwierdzeniem, że Planica zawsze wydobywała z niego to, co najlepsze. Nie wspominając już o tym, że Polak dwukrotnie w tym słoweńskim mieście nagradzany był Kryształową Kulą dla najlepszego zawodnika w Pucharze Świata. Było to w sezonach 2013/2014 i 2017/2018.

Dlatego właśnie trudno wyobrazić sobie bardziej symboliczne miejsce na zakończenie kariery. Planica to dla Stocha nie tylko ostatni przystanek sportowej drogi, ale także przestrzeń pełna wspomnień, które na zawsze pozostaną w jego sercu.

Kamil Stoch w Planicy

Kamil Stoch z Kryształową Kulą w Planicy

Ewa Bilan-Stoch, Kamil Stoch

