Najlepsi skoczkowie świata przyjechali do Planicy, gdzie zakończony zostanie sezon 2025/26. Zawody w Słowenii będą wyjątkowe dla Kamila Stocha, który na słynnym mamucie odda ostatnie skoki w swojej bogatej karierze sportowej

Stoch żegna się ze skokami. Sceny w Planicy już w kwalifikacjach

Tymczasem przed kwalifikacyjnym skokiem Stocha doszło do nietypowych scen. 38-latkowi sygnał do startu dał... Łukasz Kruczek, a nie trener kadry narodowej Maciej Maciusiak.

Kruczek wspólnie z Michałem Doleżalem od dwóch lat blisko współpracują ze Stochem. Ponadto ten pierwszy doprowadził 38-latka do pierwszych wielkich sukcesów w karierze. To właśnie pod jego wodzą Stoch sięgał po dwa złote medale olimpijskie w Soczi czy Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w sezonie 2013/14.

- Widocznie wpadli wczoraj na genialny pomysł, że będą mnie puszczać na zmianę. Niech robią, co chcą. Ja tylko widzę, że ktoś tam macha - powiedział żartobliwie Stoch na antenie "Eurosportu".

Należy się spodziewać, że w weekend Stocha do startu wypuści także Michał Doleżal. Komentatorzy Eurosportu Michał Korościel i Igor Błachut zauważyli, że w takim układzie być może Polacy zaproszą także Stefana Horngachera, który w latach 2016 - 2019 trenował polskich skoczków, a Stoch pod jego wodzą sięgnął po złoto olimpijskie w Pjongczangu oraz drugą Kryształową Kulę.

Konkurs indywidualny w Planicy odbędzie się w piątek (27 marca) o godz. 15:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Kamil Stoch

Kamil Stoch

Stefan Horngacher

Watch the Match Highlights from Tommy Paul vs. Arthur Fils, 03/26/2026 Polsat Sport