Sceny w Planicy przed skokiem Stocha. A jednak powrót trenera. Już mówią o Horngacherze

Maciej Brzeziński

Rozpoczął się weekend Pucharu Świata w Planicy, podczas którego swoje ostatnie oficjalne skoki w karierze odda Kamil Stoch. W czwartkowych kwalifikacjach doszło do nietypowej sceny. Wszystko miało miejsce tuż przed próbą skoczka z Zębu. Być może to nie była ostatnia taka sytuacja, a w tle pojawił się natychmiast wątek Stefana Horngachera.

Kamil Stoch żegna się ze skokami narciarskimi

Najlepsi skoczkowie świata przyjechali do Planicy, gdzie zakończony zostanie sezon 2025/26. Zawody w Słowenii będą wyjątkowe dla Kamila Stocha, który na słynnym mamucie odda ostatnie skoki w swojej bogatej karierze sportowej

Polak przywitał się z Planicą w nienajlepszym stylu. W porannym treningu skoczył zaledwie 179,5 metra, co dału mu 44. miejsce. Nieco lepiej było w kwalifikacjach. Trzykrotny mistrz olimpijski oddał skok na 190 metr i zajął 40. miejsce. Tym samym zakwalifikował się do piątkowego konkursu, jako ostatni szczęśliwiec.

Tomasiak wykluczony do końca sezonu, a teraz wieści od trenera. Mówi o lękach 19-latka

Tymczasem przed kwalifikacyjnym skokiem Stocha doszło do nietypowych scen. 38-latkowi sygnał do startu dał... Łukasz Kruczek, a nie trener kadry narodowej Maciej Maciusiak.

Kruczek wspólnie z Michałem Doleżalem od dwóch lat blisko współpracują ze Stochem. Ponadto ten pierwszy doprowadził 38-latka do pierwszych wielkich sukcesów w karierze. To właśnie pod jego wodzą Stoch sięgał po dwa złote medale olimpijskie w Soczi czy Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w sezonie 2013/14.

- Widocznie wpadli wczoraj na genialny pomysł, że będą mnie puszczać na zmianę. Niech robią, co chcą. Ja tylko widzę, że ktoś tam macha - powiedział żartobliwie Stoch na antenie "Eurosportu".

Należy się spodziewać, że w weekend Stocha do startu wypuści także Michał Doleżal. Komentatorzy Eurosportu Michał Korościel i Igor Błachut zauważyli, że w takim układzie być może Polacy zaproszą także Stefana Horngachera, który w latach 2016 - 2019 trenował polskich skoczków, a Stoch pod jego wodzą sięgnął po złoto olimpijskie w Pjongczangu oraz drugą Kryształową Kulę.

Konkurs indywidualny w Planicy odbędzie się w piątek (27 marca) o godz. 15:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Mocne zawirowania w Planicy, kuriozalna decyzja jury ws. Stocha. Polacy się zrehabilitowali

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Mężczyzna w zielonym stroju sportowym i czapce z polską flagą, zakłada ręce na głowę, w tle rozmyte sylwetki kibiców podczas zawodów narciarskich.
Kamil StochAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej i czapce z daszkiem, z plecakiem na ramionach, stoi na tle rozmytego tłumu podczas wydarzenia sportowego.
Kamil StochDamian KlamkaEast News
Mężczyzna w zimowej kurtce i czerwonej czapce z logo Viessmann, trzymający mikrofon lub krótkofalówkę, otoczony przez śnieg i innych ludzi, najprawdopodobniej podczas wydarzenia sportowego na świeżym powietrzu.
Stefan HorngacherMarcin GolbaAFP
